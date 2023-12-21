"Кара небесная": Андрющенко рассказал о последствиях ночных прилетов в Мариуполе (фото)

Взрывы на окраине Мариуполя слышали второй раз в течение недели. С места прилета вывезли в больницу десяток солдат ВС РФ.

В ночь на 21 декабря жители оккупированного Мариуполя слышали громкие взрывы, которые раздавались на северной окраине населенного пункта. Утром стало известно, что произошли прилеты по месту дислокации ВС РФ. Враг потерял живую силу, возможно повреждение военной техники. Об инциденте рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

Андрющенко заявил, что произошли попадания на территории Мариупольского хладокомбината, расположенного в Кальмиусском районе Мариуполя. По его словам, оккупантов посетила "кара небесная" в месте, где ВС РФ прятали боекомплект и военную технику.

Мариупольский хладокомбинат — место дислокации ВС РФ Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Благодаря атаке неизвестных снарядов, которые произошли вечером 20 декабря, враг не досчитался БК и техники, спрятанной на хладокомбинате, уверен советник мэра. Кроме того, под удар попало по меньшей мере 10 российских военных — их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Отметим, расстояние от координат Мариупольского хладокомбината до подконтрольной Украине территории возле Угледара — около 65 км.

Расстояние от окраины Мариуполя до Угледара Фото: Google Maps

О взрывах в этом регионе Андрющенко сообщил в 21:47 20 декабря. Местные жители слышали звуки работы ПВО в пригороде неподалеку Кальмиусского района.

Андрющенко — о взрывах в Мариуполе вечером 20 декабря Фото: Скриншот

Представители оккупационной власти не сообщали о прилетах в Кальмиусском районе Мариуполя: соответствующих сообщений не публиковали официальные росСМИ.

Взрывы в Мариуполе — детали

Отметим, Андрющенко в заметке от 21 декабря напомнил, что прилет неизвестных снарядов по оккупантам в Мариуполе произошел второй раз в течение недели. Ранее Фокус писал о предыдущем инциденте — серии взрывов, которые произошли 12 декабря. В сети опубликовали огненное зарево, которое, как свидетельствовали местные жители, поднялось над бетонным заводом.

Тем временем россияне активизировали деятельность вокруг Мариуполя. В частности, стало известно об изменении направления движения военных вертолетов: ранее они направлялись в сторону Бердянска, теперь — в сторону Волновахи. В то же время, именно в Волновахе ВС РФ начали аккумулировать военную технику — бензовозы, грузовики с БК и личным составом. По словам Петра Андрющенко, враг защитил эти объекты гражданским населением: разместил рядом походные кухни.

Напоминаем, украинское командование рассказало о новой тактике ВС РФ, которую начали применять против бойцов ВСУ на левобережном плацдарме. Кроме того, враг подвинул вперед под Авдеевкой: атакует позиции защитников с трех сторон.