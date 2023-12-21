Потери ВС РФ превысили 350 тысяч человек: в Генштабе рассказали, какая ситуация на фронте (карты)

За прошедшие сутки произошло 99 боевых столкновений. В целом ВС РФ нанесли 5 ракетных и 68 авиационных ударов, осуществили 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты потеряли более 350 тысяч бойцов. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1080 солдат противника и 148 единиц техники. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года до 19 декабря 2023-го ориентировочно составили:

личного состава — около 348300 (+1140) чел;

танков — 5798 (+15) единиц;

боевых бронированных машин — 10771 (+19) единица;

артиллерийских систем — 8190 (+15) единиц;

РСЗО — 926 (+0) единиц;

средства ПВО — 611 (+1) единиц;

самолетов — 324 (+0) единиц;

вертолетов — 324 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 6299 (+9);

крылатые ракеты — 1611 (+1);

корабли /катера — 22 (+0) единицы;

подводные лодки — 1 (+0) единицы;

автомобильной техники и автоцистерн — 10842 (+20) единицы;

специальная техника — 1200 (+2).

Ситуация на фронте: детали

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 99 боевых столкновений. В целом ВС РФ нанесли 5 ракетных и 68 авиационных ударов, осуществили 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Подверглись разрушениям и повреждениям частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 35 БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны 34 ударные БпЛА были уничтожены", — отмечают в Генштабе.

Как добавляют в главном военном органе, авиационным ударам подверглись: Синьковка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Ивановское, Торецк, Очеретино, Орловка, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Новоукраинка Донецкой области; Орехов Запорожской области; Крынки и Ольговка Херсонской области.

В Генштабе ВСУ отмечают, что под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Без существенных изменений остается оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях.

Однако на Северском и Слобожанском направлениях ВС РФ сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

По информации Генерального штаба, на Купянском направлении Силы обороны отбили 16 вражеских атак в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки, где противник пытался прорвать оборону украинских войск.

Бои на Купянском направлении. Карта DeepState.

На Лиманском направлении защитникам удалось отбить 13 атак оккупантов вблизи Белогоровки Луганской области и восточнее Тернов, Спирного Донецкой области.

Кроме того, ВСУ отбили 7 атак противника на Бахмутском возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Бои на Бахмутском направлении. Карта DeepState.

Сдерживать врага Силы обороны продолжают и на Авдеевском направлении. Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. ВСУ отбили 14 атак противника в районах Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, и еще 22 атаки у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Бои на Авдеевском направлении. Карта DeepState.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Удалось отбить 10 вражеских атак.

Бои на Марьинском направлении. Карта DeepState.

На Шахтерском направлении ВС РФ наступательных действий не вели.

Также Силы обороны отбили 6 атак противника на Запорожском направлении западнее Вербового и южнее Роботино.

Бои на Запорожском направлении. Карта DeepState.

ВСУ продолжают активными действиями истощать врага вдоль всей линии фронта на Мелитопольском направлении.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

"Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил более 30 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника", — заявили в Генштабе.

Напомним, пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что в Николаевской области удалось уничтожить 13 вражеских беспилотников. По предварительным данным, еще 3 Shahed сбили на Херсонщине и 2 — в Винницкой области.