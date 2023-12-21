Венгрия заказала разработку модифицированной ПВО на базе БМП Lynx

Мобильный комплекс будет иметь радиус действия 20 км и сможет поражать цели программируемыми боеприпасами.

Немецкая компания Rheinmetall разработает для Венгрии новую версию комплекса противовоздушной обороны Skyranger 30 на шасси БМП Lynx. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

В рамках европейской инициативы Sky Shield Венгрия заключила контракт с Rheinmetall на концептуальную разработку мобильного комплекса противовоздушной обороны Skyranger 30. В основе будет лежать машина боевая машина пехоты Lynx KF41. Контракт был подписан 15 декабря 2023 года в Будапеште.

Вероятно, новый комплекс будет дополнять составляющую армейской мобильной противовоздушной обороны ближнего радиуса вместе с KF41 Lynx. Сейчас Венгрия является вторым после Дании заказчиком Skyranger 30. Свою заинтересованность в проекте выразила Великобритания, Германия и Швейцария.

Боевой модуль ЗРПК Фото: Rheinmetall

Зенитная ракетно-пушечная система Skyranger 30 состоит из 30-мм пушки, двух зенитных ракет и системы управления огнем. Боевой модуль может базироваться не только на БМП Lynx, но и на другой бронетехнике.

Для увеличения шанса поражения пушка стреляет программируемыми боеприпасами с воздушным подрывом, создающими облако из вольфрамовых осколков возле цели. Радиус действия комплекса составляет около 20 км. Для отслеживания целей ПВО имеет радиолокатор AESA, видеокамеру и тепловизор, а для измерения расстояния до цели используется два лазерных дальномера.

Напомним, 20 декабря СМИ писали, что Молдова планирует модернизировать собственную систему ПВО из-за угроз РФ.

15 декабря Владимир Зеленский рассказал, кто и как поможет усилить украинскую противовоздушную оборону.