"Может быть оперативная пауза": РФ будет наступать на Авдеевку до выборов Путина, — эксперт

По словам военного эксперта Александра Коваленко, если у оккупантов получится окружить город, это станет поводом для российской пропаганды "говорить об успехах спецоперации".

Активное наступление российских оккупантов в районе Авдеевки продолжится до президентских выборов в Российской Федерации, чтобы получить хоть какие-то результаты на войне в Украине. После этого на соответствующей территории может возникнуть определенный перерыв в боевых действиях. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что с начала наступления в октябре в боях за Авдеевку российские силы понесли потери в более 13 тысяч военных, при этом удалось захватить лишь 11 квадратных километров территории.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, активная фаза продлится как минимум до выборов президента России Владимира Путина. Однако, если до этого у оккупантов получится окружить город, это станет поводом для российской пропаганды "говорить об успехах спецоперации".

"Наступление на Авдеевку продолжится и в 2024 году, будут наступать интенсивно. Только после выборов может быть какая-то оперативная пауза", — отмечает Коваленко.

Бои за Авдеевку: детали

Напомним, аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 20 декабря сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации пошли в атаки на северо-западе, западе и юго-западе от Авдеевки Донецкой области.

Также россияне утверждали, что военные РФ якобы незначительно продвинулись на юго-запад от Авдеевки возле Первомайского, однако ISW не наблюдал визуальных доказательств этого.

По информации российских и украинских источников, оккупанты атаковали на северо-западе, западе и юго-западе от города возле Авдеевской промышленной зоны и коксохимического завода.

Напомним, 20 декабря в СМИ сообщили, что враг не прекращает атаковать Авдеевку Донецкой области. ВСУ сдерживают "мясные" штурмы ВС РФ и не дают продвинуться вперед. По информации украинских военных, россияне идут по трупам своих солдат или притворяются мертвыми.