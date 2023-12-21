100% вернем Крым: Умеров рассказал о планах Украины на войну в 2024 году

США продолжают поддерживать Украину, поскольку видят, что войну ведут "силы зла", заявил министр Умеров. Политик уверен, что страна восстановит границы 1991 года.

Украина сможет вернуться в Крым и завершить войну, которую начала Россия. Победить без западного оружия будет трудно, но вполне возможно при поддержке партнеров. О деталях будущих боевых действий рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкому изданию Bild.

Умеров во время разговора с немецкими журналистами напомнил, что он является представителем крымскотатарского народа, над которым издевалась Советская власть и Россия. На сегодня он уверен, что Крым вновь станет украинским, а Украина вернется в свои международно признанные границы.

"Я уверен на 100%. Это наша стратегическая цель — вернуться к международно признанным границам", — сказал министр обороны.

Чиновник отметил, что ВСУ будет трудно вести боевые действия в будущем 2024 году, если они не будут иметь систем РЭБ, дронов, снарядов, артиллерии. Однако верит в победу и в то, что украинцы не сложат оружие.

"Не мы начали эту войну, но мы ее закончим. Это трудно, но мы не сдадимся. Мы будем бороться дальше".

Кроме того, Умеров сказал журналистам, что Украина не теряет поддержку США, поскольку американцы понимают, что "силы зла хотят изменить мировой порядок". Также напомнил, что Силам обороны пригодились бы дальнобойные ракеты Taurus, предоставление которых несколько месяцев подряд не согласовывает Германия.

Война в Украине — детали

Отметим, ряд западных СМИ опубликовали статьи, в которых писали о невозможности продолжения активных боевых действий в Украине и о склонении украинцев к мирным переговорам. Некоторые эксперты указывали, что в течение 2024 года ВСУ не смогут наступать, а в 2025 году заключат мир с путинской Россией. Другие же говорили о возможности украинского контрнаступления в новом году — для этого у Сил обороны осталось достаточно ресурсов.

Между тем в Министерстве обороны Эстонии опубликовали анализ ситуации и прогноз относительно войны. Эстонские военные уверены, что война продлится до 2026 года и Украина победит при условии, если западные партнеры перестроят ВПК.

Напоминаем, военных обозреватель Bild сообщил, что в ВСУ массово выходят из строя дула САУ, полученных от западных партнеров. Есть надежда, что артиллерию смогут заменить дроны: президент Украин Владимир Зеленский пообещал выпуск 1 млн беспилотников для нужд фронта.