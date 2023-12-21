Мобилизация в России: Путин хочет ввести онлайн-повестки раньше обещанного срока, — BBC

Россиян уверяли, что раньше 2025 года электронных повесток не будет. Теперь выяснилось, что Минобороны РФ получило задание использовать их уже осенью следующего года.

Президент РФ Владимир Путин поручил использовать электронные повестки для осеннего призыва в 2024 году. Об этом 21 декабря сообщила русская служба BBC News.

"Единый реестр воинского учета и общедоступный реестр повесток должны заработать в России уже к следующему осеннему призыву, следует из поручения президента России Владимира Путина Министерству обороны", — отметили журналисты.

Закон об изменении системы призыва в России был подписан еще 14 апреля. В стране-агрессоре хотят запустить реестр, в котором будут хранить данные о военнообязанных.

Повестки при этом будут рассылать не только в бумажном, но и в электронном формате. Такие повестки будут считаться "врученными" с момента, когда они будут появляться в личном кабинете россиян или через неделю после размещения в самом реестре.

Для тех, кто будет "уклоняться" от службы после "получения" электронных повесток, предусматриваются ограничительные меры.

Ранее российские чиновники заявляли, что электронные повестки невозможно ввести раньше 2025 года. Это объясняли "очень жесткими требованиями по инфраструктуре и информационной безопасности".

Напомним, украинский командир Кирилл Верес назвал три категории россиян, которые воюют на территории Украины. По его словам, жалости нет ни к одной.

В России природа попыталась ликвидировать будущих оккупантов еще до того, как их отправили в Украину. На очередь во вражеский военкомат упала глыба льда, 34-летний пострадавший погиб в больнице.