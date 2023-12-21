"Постоянное огневое воздействие": в Нацгвардии рассказали подробности боев в Серебрянском лесу

Силы обороны Украины уничтожили одну САУ, 12 грузовиков, три УАЗ "Буханка", один топливозаправщик и один мостоукладчик ТММ-3.

Украинские подразделения находятся под постоянным огневым воздействием в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки, ведут действия оборонительного характера. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии в Facebook.

На Лиманском и Купянском направлениях враг и в дальнейшем пытается сломать украинскую оборону. Оккупанты проводят наступательные действия, применяют ракетные, авиационные, артиллерийские и танковые подразделения.

Бойцы Национальной гвардии удерживают оборонительные рубежи. Это происходит, несмотря на сверхсложные погодные условия и постоянное давление со стороны врага.

Бойцы Бригады специального назначения НГУ ведут в Серебрянском лесу и на Лиманском направлении. Украинские защитники наносят потери российским оккупантам, уничтожая вражескую технику и личный состав врага в большом количестве.

В результате действий бригады были поражены различные виды техники. В частности, это одна САУ, 12 грузовиков, три УАЗ "буханка", один топливозаправщик и один мостоукладчик ТММ-3.

Бои в Серебрянском лесу

Российские захватчики, как сообщили в Луганской ОГА 12 октября, активизировались в Серебрянском лесу и наступали на Макеевку. Вблизи Торского и Серебрянского лесничества украинские войска отбили 15 наступлений. В результате действий оккупантов пострадали и гражданские, которые остались в населенных пунктах поблизости.

Как отметил 4 сентября командующий Сухопутных войск Александр Сырский, украинские бойцы обстреливают вражеские позиции из гранатометов, а за попаданиями в цель активно следит аэроразведка. Он отметил работу бойцов Ковельского батальона Волынской бригады теробороны.

В Серебрянском лесу Силы обороны в августе отражали атаки россиян. Защитники рассказали, что в течение последних недель российские оккупанты активизировались на этом участке и пытаются продвигаться вперед. Пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины и в дальнейшем будут отражать атаки и наносить противнику максимальное поражение, даже несмотря на постоянную угрозу российских авиаударов.

Напомним, в конце октября участник украинского подполья на Луганскйо области притормозили оккупантам поставки по железной дороге. Своими действиями они задержали логистику захватчиков.