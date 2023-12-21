Почти 600 ракет и более 200 тысяч авиабомб: ЦНС получил доступ к планам РФ на 2024 год

В Центре национального сопротивления констатируют факт увеличения нагрузки на российский ВПК, что "свидетельствует о намерении врага продолжать войну и нежелании идти на переговоры".

Украинское подполье получило доступ к планам российского военно-промышленного комплекса на 2024 год по изготовлению и поставке крылатых ракет и авиационных бомб. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщили в Центре национального сопротивления.

Согласно документам, которые Центр получил от "неравнодушных", в 2024 году противник планирует изготовить и поставить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб и неуправляемых ракет.

Из них:

Х-31ПМ(75 ед.);

Х-59М2А (133 ед.);

Х-38МЛ (150 ед.);

Х-101 (167 ед.);

Х-29ТД (46 ед.);

Х-32 (различных модификаций, 112 ед.);

ФАБ-1500 (1000 ед.);

С-8 (различных модификаций, 195 тыс.);

С-13ДФ (20 тыс. ед.);

УПАБ-1500 (191 ед.);

АБСП-3000 (600 ед).

Кроме того, в ЦНС отметили, что достоверность документов подтверждена и из других источников.

"Поэтому можем констатировать факт увеличения нагрузки на российский ВПК, что свидетельствует о намерении врага продолжать войну и нежелании идти на переговоры", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 декабря начальница пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что Вооруженные силы Российской Федерации накопили достаточное количество ракеттавыбирают нужный момент для того, чтобы их использовать. По ее словам, оккупанты намеренно откладывают массированные ракетные удары, чтобы дождаться сильных морозов и осуществить "энергетический террор". В частности, ракетоносители врага не выходят на боевое дежурство в течение трех недель.

В тот же день в партизанском движении "Атеш" рассказали, что россияне имеют проблемы при производстве крылатых ракет. Дубненский машиностроительный завод, который расположен в Московской области, не успел выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32 — до 10 ноября нужно было произвести 80 ракет, однако противник сделал только 61.