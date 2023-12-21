Каждый шестой гражданин ФРГ и Польши готов защищать свою страну в случает войны с РФ, — СМИ

Согласно результатам опроса, 40% немцев ни при каких обстоятельствах не возьмут в руки оружие, а каждый третий поляк готов бежать в безопасное место.

Значительная часть немцев не станет защищать страну в случае войны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный институтом Forsa, — из 84,4 млн человек граждан Германии только 17% заявили о готовности встать на защиту государства, еще 19% "вероятно" сделали бы это. Об этом 20 октября сообщило немецкое издание Stern.

Отмечается, что опрос был проведен на фоне заявлений министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который сказал, что "Германия должна стать готовой к войне и способной защитить себя перед лицом международных угроз".

"Согласно результатам опроса, подавляющее большинство — 61 процент — скорее всего, не готовы или определенно не готовы защищать Германию с оружием в руках в случае военного нападения", — пишут обозреватели.

При этом доля тех, кто не готов защищать страну с оружием в руках ни при каких обстоятельствах, составляет 40%, что почти в два раза больше, чем по результатам того же опроса в мае 2022 года. Любопытно, что с учетом возрастных категорий 39% немецких мужчин в возрасте от 45 до 59 лет готовы это сделать.

Ситуация в Польше

В Польше, где проживает 38 млн граждан, только 15% заявили, что пойдут в армию в случае нападения России, передает Rzeczpospolita.

"Если бы началась война, каждый третий поляк решил бы бежать с места жительства, и всего 15,7% респондентов хотели бы добровольно пойти в армию", — пишут польские журналисты.

При этом — 29% пойдут волонтерами, например в больницу или другие социальные учреждения, 25,5% уедут в безопасную часть страны, 22% не будет ничего делать. 15,7% пойдут в армию, но как волонтеры, 11,9% уедут за границу с семьей. 11,6% не знают, как они будут действовать в дальнейшем.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус 16 декабря заявил, что Европа, особенно страны Балтии, Молдова и Грузия, должны серьезно отнестись к угрозам российского президента Владимира Путина. По его словам в конце этого десятилетия перед Европой могут возникнуть опасности.

Речь идет о заявлении Путина о ситуации вокруг вступления скандинавских стран в блок НАТО. Глава Кремля в ходе пресс-конференции сказал, что Финляндию "затащили" в НАТО и из-за этого ВС РФ отправят на границы свои воинские подразделения.