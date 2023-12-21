Достают дальше и "умнее": РФ усовершенствовала КАБы, которыми бьет по территории Украины, — CAR

ВС РФ наладили систему поставок современной электроники в обход санкций. Объемы поставок настолько велики, что дают возможность накапливать авиабомбы на складах.

Россияне установили на управляемые авиабомбы (КАБ) новый электронный блок, который улучшил технические характеристики оружия ВС РФ. Надписи на компонентах старательно затерли, чтобы скрыть компанию, у которой их приобрели. Обломки КАБов, которые взорвались на территории Украины, исследовали эксперты из группы Conflict Armament Research (CAR).

Эксперты получили доступ к обломкам авиабомб, которые ВС РФ сбрасывали на позиции ВСУ в разные месяцы войны и на разных отрезках фронта. При этом выяснили, как именно россияне усовершенствовали электронику на КАБах и к каким последствиям это привело.

Авиабомбы, обломки которых попали в руки экспертам, россияне использовали в январе и июле 2023 года под Бахмутом и в октябре 2023 года под Орехово на Запорожском отрезке фронта.

Компонент КАБа, обнаруженного под Бахмутом в январе 2023 года Фото: arcgis.com

В целом можно увидеть, что электроника снарядов усовершенствована — добавили несколько новых элементов, заявили эксперты. Привлек внимание новый компонент — сложный навигационный модуль SMART, который установили рядом со старой системой навигации "Комета-М".

Компонент навигации SMART, обнаруженный на бомбе в Орехове Фото: arcgis.com Обломки КАБа, который упал под Ореховым в октябре 2023 года Фото: arcgis.com

На новом компоненте нет ни одного следа никакой маркировки, отметили исследователи. По их мнению, это свидетельствует о том, что электроника получена из-за рубежа России вопреки санкциям. Таким способом россияне пытаются защитить компанию-производителя, чтобы и в дальнейшем пользоваться этой продукцией.

Компонент КАБа со стерневой маркировкой Фото: arcgis.com

Благодаря усовершенствованиям, внесенным в КАБы, они научились лететь на 35-40 км дальше, рассказали экспертам украинские бойцы, которые поделились впечатлениями от встречи с авиабомбами. Это означает, что самолеты ВС РФ могут их запускать еще дальше от линии фронта и поэтому до них становится еще сложнее достать системой ПВО.

Кроме того, аналитики портала Defense Express заметили еще одну особенность. Аналитики обратили внимание на дату изготовления электроники КАБов и дату их использования. Задержка между этими двумя моментами времени составляет несколько месяцев. Например, компонент изготовили в сентябре 2022, а использовали в январе 2023 (КАБ под Бахмутом), или изготовили в июле, а использовали в октябре (КАБ под Орехово). Подобный "лаг" свидетельствует о том, что Россия выпускает настолько большое количество КАБов, что может их накапливать на складах и использовать при необходимости.

Оружие РФ — детали

Отметим, ВС РФ массово используют управляемые авиабомбы для ударов по позициям ВСУ по Херсонскому отрезку фронта, заявили эксперты Defense Expres в декабре 2023 года. Указали, что враг боится расширения левобережного плацдарма и пытается нанести максимальный ущерб Силам обороны.

Между тем аналитики Института изучения войны отметили, что россияне начали опасаться сил ПВО, поэтому начали использовать КАБы по новой тактике: их запускают с большего расстояния от линии фронта. В отчете объясняется, что это приводит к уменьшению меткости, поэтому россияне применяют большее количество авиабомб.

Напоминаем, OSINT-расследователь рассказал о многоуровневой системе защиты, которую построили российские оккупанты в Крыму, чтобы уберечься от ударов морских дронов. При этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на 100% уверен в освобождении полуострова от российских оккупантов.