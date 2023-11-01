Истребители РФ вне зоны ПВО. Почему на ВСУ летят более тысячи КАБ в месяц, как защититься от бомб

Вражеские истребители не попадают в зону видимости украинских ПВО и сбрасывают на позиции ВСУ авиабомбы весом до полутора тонн. Фокус выяснил, как лучше бороться с тяжелыми воздушными угрозами.

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Российские войска активно применяют в Украине корректируемые авиабомбы (КАБ). Особенно от них страдают юг и восточная части фронта. Октябрь стал самым "ударным" месяцем — по Украине запустили около 1,2 тысяч КАБ.

Угрозы управляемыми бомбами сохраняются по всей линии фронта. По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, бомбы могут прилететь в Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон и Запорожье.

ВСУ отвечают оккупантам американскими высокоточными планирующими бомбами JDAM-ER, более технологичными аналогами КАБ. Их устанавливают на истребители Су-27 и благодаря выдвижным крыльям снаряды бьют по целям на расстоянии более 70 километров.

Однако по воздушным объектам JDAM-ER не применяют. По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца Запад недостаточно снабдил ВСУ такими снарядами.

"У ВС РФ действительно много управляемых бомб. Их сбрасывают на расстоянии 20-30 километров от линии соприкосновения. Захватчики ставят универсальный модуль планирования и коррекции на обычные фугасные авиабомбы", — пояснил специалист.

Дальнобойные ПВО или истребители F-16: как бороться с угрозами КАБ

Преимущественно ВС РФ используют КАБ-500-М62 весом 500 кг, намного реже — менее мощные ФАБ-250. Иногда фиксируются неудачные попытки пусков КАБ 1500, ведь модули их управления с перебоями, говорит Фокусу координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

ВСУ сложно противодействовать ударам российскими КАБ из-за отсутствия нужных средств ПВО. Тактическая авиация России вдоль линии фронта выполняет задачи, мешая проводить украинским Силам обороны боевые операции, добавляет эксперт.

При постоянных бомбардировках крайне непросто идти в наступление и обороняться. Во время битвы за Бахмут украинские защитники держали удобные позиции за счет многоэтажной застройки, но ВС РФ стали ее равнять с землей при помощи КАБ. Аналогично россияне действуют сейчас в Авдеевке.

"КАБ по сути не сбиваются. Теоретически можно экспериментировать с зенитно-пушечными комплексами ПВО — немецкими САУ Gepard или британскими Terrahawk Palladin", — комментирует эксперт.

Средства ПВО ставят с буфером безопасности более 10 километров от линии соприкосновения. Противовоздушная оборона прикрывает переднюю линию максимум на 5-10 километров, поэтому росавиация безнаказанно наносит удары авиабомбами.

"Тут нужны либо средства ПВО дальнего поражения более 100 км, либо авиация F-16 c ракетами RIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух", — заключил Коваленко.

Самолеты ВС РФ стараются обходить зенитно-ракетные комплексы ПВО "Бук", которые могут бороться с КАБ и истребителями на отдельных траекториях, добавляет эксперт Сергей Згурец.

"Работать "Буками" по КАБ очень сложно, гарантированно их точно не собьешь. А задействовать нашу авиацию по носителям авиабомб в боевых условиях — весьма рискованное занятие", — объяснил специалист.

Запуски КАБ: что говорят в Воздушных силах ВСУ?

Вражеские самолеты Су-34 и Су-35 сбрасывают КАБ, минуя зону поражения украинских ПВО. Командование ВСУ отмечает, что российские самолеты выдвигаются на боевые позиции, наносят удары и затем прячутся в тылу.

"Самолеты нечем доставать. Бомбы можно пытаться сбивать, но для этого нужно очень много средств. Каждый день противник применяет 10–12 таких бомб", — говорил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Решить задачу с носителями КАБ можно увеличением авиапарка украинской армии и применением ракет класса "воздух – воздух". Польша и Словакия для этих целей передает Украине МиГ-29. Противостоять истребителям можно наземными системами Patriot и SAMP-T, подытожил он.

Напомним, по данным американского Института изучения войны, российские войска начали применять новые "умные" барражирующие бомбы. Дальность их поражения может доходить до 200 километров.

Воздушные силы ВСУ в конце октября заявляли, что современные истребители F-16 позволят украинским бойцам противодействовать российской авиации на разных участках фронта.