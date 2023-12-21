У ВСУ есть дроны для установки мин, которые заставили флот РФ уйти из Севастополя, — аналитики

По данным журналистов, в 2023 году украинские защитники провели десятки операций с использованием морских дронов — и отодвинули флот РФ от украинских берегов на более чем 200 морских миль.

ВПК Украины разработал версии морских дронов на базе известного образца Magura V5. Прежде сообщалось о существовании катера-камикадзе, но теперь, судя по всему, есть вариант морского дрона для дистанционной установки мин и патрульная разведывательная платформа. Об этом пишет портал Defense Express.

В 2023 году украинские защитники провели "несколько десятков" операций с использованием морских дронов, что позволило отодвинуть флот РФ от украинских берегов на расстояние свыше 200 морских миль, сообщается в публикации The New York Times.

В публикации NYT представлены фото базового варианта Magura V5, а как выглядит морской дрон для дистанционной постановки мин, остается загадкой. Но аналитики допускают, что дистанционно управляемые катера для размещения минных заграждений на море в распоряжении ВСУ все же есть. Поскольку первыми об этом заявили представители российской стороны.

В начале декабря 2023 года ведомственное издание Минобороны РФ "Морской сборник" отмечало, что 14 октября тральщикам Черноморского флота пришлось выполнить боевое траление мин на внешнем рейде Севастопольской бухты.

У Украины нет средств для размещения морских мин на таком расстоянии, поэтому здесь могли быть использоваться "нетрадиционные" средства, такие как морские дроны.

ВС РФ переместили свои наиболее ценные корабли в Новороссийск, 17 декабря 2023 года

Напомним, что ориентировочно неделю назад РФ показала катер-камикадзе "Одуванчик", с нагрузкой порядка 600 кг тротила и дальностью 200 км.

Также сообщалось, что, по словам представителя пресс-центры Сил обороны юга Натальи Гуменюк, новые морские беспилотники РФ могут атаковать гражданские суда.