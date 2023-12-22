"Трагедия для Украины": стабильной поддержки от США уже не будет, — эксперт

Аналитик Олег Рыбачук заявил, что американцы завязали проблемы внутриполитические и внешние в один узел. И теперь Белый дом пытается его развязать.

Шаткая ситуация с поддержкой Украины от США связаны с предстоящими выборами в 2024 году. Об этом заявил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в интервью "24 каналу".

По его словам, камнем преткновения между Демократической и Республиканской партиями США стал вопрос миграции. Так, его не могут решить еще с 1996 года. Дело в том, что для демократов мигранты из Мексики являются потенциальными избирателями. Теперь республиканцы почувствовали, что могут добиться своей цели и ужесточить правила.

"Трагедия для Украины заключается в том, что они завязали проблемы внутриполитические и внешние в один узел. И теперь Белый дом пытается этот узел развязать", — сказал Рыбачук.

Он заявил, что политически Штаты не могут выделить деньги на поддержку Украине и Израилю, а также Тайваню. В противном случае – Вашингтон столкнется с геополитической трагедией.

Рыбачук сказал, что самую большую проблему для Украины представляют республиканцы, поддерживаются бывшего президента Дональда Трампа. Им выгодно, чтобы вопрос поддержки Украины не решился до выборов.

"Однако у них меньшинство. Поэтому есть уверенность, что уже в январе будет решение Сената и Конгресса о выделении помощи Украине", — сказал эксперт.

Он заявил, что Украина должна осознать, что гарантировано стабильной поддержки от Штатов, как это было раньше, уже ожидать не стоит. Поэтому необходимо концентрироваться на совместном производстве оружия. Тем более, что Штаты уже пошли на встречу в этом направлении.

Напомним, что СМИ сообщали, что США начали срочные переговоры по использованию $300 млрд активов России для Украины. Некоторые американские чиновники выразили беспокойство, что страны мира не будут спешить хранить свои средства в Федеральной резервной системе или в долларах, если произойдет прецедент конфискации.