Без западной помощи: Украина может потерять способность сдерживать РФ, – ISW

По данным экспертов, продолжение военной поддержки Украине является единственной возможностью помешать президенту РФ Владимиру Путину достичь своих целей в войне.

Прекращение поддержки со стороны западных союзников, вероятно, приведет к потере Украиной возможности эффективного сопротивления российским вооруженным силам. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По оценке военных экспертов, война в Украине характеризуется неустойчивой ситуацией, не являющейся тупиковой, поскольку легко может измениться в зависимости от принимаемых решений на Западе.

Также в отчете ISW подчеркнули, что поддержка со стороны Запада в области безопасности способствует возможности украинских вооруженных сил отражать атаки со стороны России и освобождать дополнительные украинские территории.

Таким образом, продолжение предоставления этой поддержки представляется единственной возможностью помешать достижению президентом Российской Федерации Владимиром Путиным своих целей в Украине.

Напомним, о том, что голосование по выделению средств для Украины состоится уже в январе 2024 года, стало известно 19 декабря. Конгрессмены продолжат переговоры после каникул. Речь идет о пакете, предложенном президентом Джо Байденом еще осенью, который включает 60 миллиардов долларов для поддержки Украины.

20 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что деньги на помощь Украине заканчиваются и времени уже "практически нет".