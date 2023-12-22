"Все целы": российские дроны разрушили квартиру ведущего телемарафона Ковальского (фото)

Журналист отметил, его семья не пострадала, а квартиры больше нет.

В результате атаки БПЛА по Киеву, проведенной российскими вооруженными силами вечером 21 декабря, была повреждены квартира известного украинского журналиста Андрея Ковальского. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, жилище находилось на верхних этажах дома в Соломенском районе, который пострадал в результате обстрела.

Андрей Ковальский написал про обстрел квартиры

Как сообщил журналист, его семья – жена и дети – остались целы.

"Друзья, всем спасибо за поддержку. Все целые – и то хорошо", – написал Ковальский.

Кроме того, его супруга Татьяна Хитрик прокомментировала этот инцидент.

"Выжили и это главное… Квартиры теперь нет", — написала она.

Пост жены Ковальского

Отметим, что Андрей Ковальский – украинский журналист, специализирующийся в области спорта, а также ведущий на телеканале ICTV и главный ведущий марафона "Єдині новини". Его дебют в качестве телевизионного ведущего состоялся в 1999 году.

Российские дроны разрушили квартиру ведущего телемарафона Ковальского Российские дроны разрушили квартиру ведущего телемарафона Ковальского

Обстрел Киева 22 декабря: что известно

Вечером 21 декабря российские войска атаковали Украину дронами камикадзе. В 23:06 воздушную тревогу объявили в Киеве. Уже через полчаса в Киевской городской военной администрации заявили, что в столице работают силы ПВО.

В результате работы ПВО по вражеским целям в Соломенском районе обломки попали в жилой дом.

По словам мэра города Виталия Кличко, в Соломенском районе госпитализировали одного пострадавшего. Также он написал в Telegram, что есть сообщения о попадании обломков в частный дом в Дарницком районе, а также повреждении дома в Голосеевском районе столицы.