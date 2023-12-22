Не будут освобождать пленных: ХАМАС выдвинул Израилю новое требование

Боевики группировки заявили, что не намерены освобождать пленных, пока Израиль не согласится на полное прекращение боевых действий.

Представители движения ХАМАС выразили властям Израиля новое требование относительно возможного прекращения огня. Об этом пишет ВВС.

В плену до сих пор находится около 120 человек, которые были похищены боевиками во время нападения на Израиль. Также известно, что заложников удерживает Исламский джихад.

В ХАМАС заявляют, что согласно палестинскому национальному решению разговоры о пленных или об их обмене могут быть только после "прекращения агрессии" со стороны Израиля.

Тем временем в ООН пытаются принять резолюцию по войне. В США говорят, что обеспокоены проектом резолюции Совета Безопасности ООН.

Издание пишет, что с начала перемирия в этом месяце из плена было освобождено более 100 человек и уничтожено более 2 тысяч боевиков ХАМАС. Также увеличились поступления гуманитарной помощи в Газу, где населению грозит голод.

Сообщается, что в Египте проходят переговоры о новом перемирии, однако предыдущие переговоры не принесли никаких результатов.

Война в Израиле

20 декабря сообщалось, что Израиль предложил палестинским боевикам неделю перемирия в обмен на освобождение 40 заложников. Речь идет о женщинах, мужчинах в возрасте от 60 лет и раненых пленных. По словам спикера Совета нацбезопасности Белого Дома, среди пленных есть восемь американцев.

Однако боевики ХАМАС не согласились на такое соглашение и заявили, что не намерены обсуждать освобождение пленных. В Египте говорят, что не стоит воспринимать такое заявление боевиков, как полный провал переговоров.

Также иностранные СМИ сообщали, что палестинские боевики ранее освободили из плена 21-летнюю израильтянку, однако убили ее товарища — 28-летнего гражданина Франции. Их похитили во время резни на музыкальном фестивале Supernova 7 октября.