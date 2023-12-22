Мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали, будут ли отправлять на фронт 18-летних

Представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо отметил, что под мобилизацию в настоящее время подпадают мужчины в возрасте от 27 лет, но 18-летние могут пойти на фронт добровольцами — по собственному желанию.

В связи с полномасштабным вторжением РФ в Украине были объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Под мобилизацию в настоящее время подпадают мужчины в возрасте от 27 лет. Но 18-летние ребята могут пойти на фронт добровольцами. Об этом сообщил представитель пресс-службы командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Владимир Фитьо в интервью изданию "РБК-Украина".

По его словам, процедура воинского учета военнообязанных начинается с семнадцати лет. В этом возрасте юноши проходят первичное медицинское обследование и автоматически заносятся в реестр военнообязанных в своих Территориальных центрах комплектования.

Так, Владимир Фитьо отметил, что уже для поступления в высшие учебные заведения, учреждения среднего технического образования необходимо иметь приписное свидетельство из своего ТЦК и СП.

"Да — 18-летним могут вручить повестку, тогда они просто появляются в ТЦК и СП, показывают справку об обучении или приходят с приписным свидетельством. А еще лучше — иметь эти все документы при себе, и все эти вопросы сразу снимаются. Повестка — это не командировка на фронт. Повестка — это для уточнения учетных данных", – рассказал Фитьо.

Как отметил представитель Сухопутных войск, в настоящее время под мобилизацию подпадают мужчины в возрасте от 27 лет. Однако 18-летние молодые люди имеют возможность добровольно отправиться на фронт по собственному желанию.

"У нас сейчас есть еще действительная военная срочная служба. То есть это категория призывников в возрасте от 18 до 27 лет. Такие мужчины сейчас по мобилизации не призываются. Когда такая категория людей хочет защищать Родину — они это могут сделать на добровольной основе. Это же касается студентов. Например, если студент учится, его возраст до 27 лет и по каким-то причинам он взял академотпуск или его отчислили из высшего учебного заведения, но он должен учиться на стационаре — то он под мобилизацию не подпадает. Под мобилизацию в настоящее время подпадают мужчины в возрасте от 27 лет", – пояснил Фитьо.

Президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции 19 декабря 2023 года прокомментировал возможность призыва женщин. Глава страны заверил, что такого законопроекта подписывать не будет. При этом сообщил, что ВСУ нуждаются в мобилизации 500 тысяч украинских граждан.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что Россия будет воевать до тех пор, пока не достигнет поставленных целей по уничтожению Украины. Между тем в США заявили, что отложили голосование по военной помощи Украине на 2024 год.