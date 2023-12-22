Танки, БМП и более 500 россиян: в ВСУ рассказали о потерях ВС РФ на Таврическом направлении

По данным командования, потери россиян среди личного состава за сутки оставили 528 человек. Также бойцам ВСУ удалось уничтожить 15 единиц техники.

За последние сутки Вооруженные силы Украины успешно ликвидировали свыше 500 российских оккупантов на Таврическом направлении. Кроме того, наши бойцы уничтожили 15 единиц военной техники противника. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления в Facebook.

Всего на Таврическом направлении российские военные осуществили 17 авиаударов и 1 ракетный удар, участвовали в 61 боевом столкновении и провели 1056 артобстрелов.

В секторе ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники успешно противостоят противнику, который настойчиво пытается оцепить Авдеевку. Наши военные проявляют высокую стойкость, удерживая оборону и нанося значительные потери оккупантам.

Также стало известно и об обстановке на других направлениях:

ВСУ отразили 22 атаки противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки и Авдеевки, а также 13 атак в районах Первомайского Донецкой области.

В Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 15 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника западнее Вербового и южнее Работино Запорожской области.

А вот на Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время на Мелитопольском направлении наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Общие потери российской армии составили 528 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 15 единиц военной техники, в частности:

1 танк;

4 ББМ;

2 артсистемы;

2 БПЛА;

4 автомобиля;

2 единицы спецтехники.

Кроме того, еще 14 единиц техники врага были повреждены.

Напомним, пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что в Николаевской области удалось уничтожить 13 вражеских беспилотников. По предварительным данным, еще 3 Shahed сбили на Херсонщине и 2 — в Винницкой области.