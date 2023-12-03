Танк, ББМ и сотни оккупантов: в ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении
Всего за сутки было ликвидировано 440 российских террористов
За прошедшие сутки, 2 декабря, украинские вооруженные силы успешно пресекли деятельность 440 российских террористов на Таврическом направлении. Кроме того, был уничтожен танк "Муром-П" и другие военные объекты. Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
Авдеевское направление
Противник не упускает возможности окружить Авдеевку. Несмотря на его наступательные действия в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского в Донецкой области, силы обороны успешно отразили 25 атак.
Марьинское направление
Россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражено 11 атак.
Шахтерское направление
Россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области, где нашими воинами отражено 3 атаки.
Запорожское направление
Противник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботино, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.
Всего было ликвидировано 440 российских террористов. В частности уничтожено:
- 1 танк;
- 3 ББМ;
- 1 артсистему;
- 1 ПТРК;
- 1 БпЛА;
- 1 автомобиль;
- 1 единицу спецтехники — комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П";
- 1 важный объект врага.
"Еще 13 единиц техники врага повреждены", — пишет пресс-служба.
Напомним, что 27 ноября сообщалось, что британская разведка озвучила потери ВС РФ в боях за Авдеевку. По словам аналитиков, ранее рекордным месяцем для противника был март, когда велись активные бои за Бахмут. Теперь, когда наступление перешло на Авдеевку, ущерб для противника увеличился.