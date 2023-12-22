"На глазах у семьи": в Херсонской области оккупанты расстреляли школьника

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, поводом для расправы над подростком стали подозрения захватчиков, что он якобы сфотографировал запрещенное место.

В одном из городов временно оккупированной части Херсонской области недавно произошло трагическое событие: оккупанты застрелили школьника восьмого класса. Это произошло прямо перед его семьей. После этого происшествия мать подростка попыталась покончить с собой. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Как рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, школьник стал жертвой оккупантов из-за их подозрений о том, что он якобы запечатлел что-то недопустимое на фотографиях.

Как сообщил Прокудин, очередное ужасное преступление захватчики совершили в одном из оккупированных населенных пунктов Херсона 20 декабря.

"Страшная там ситуация… В одной из громад убили ученика 8 класса, в одном из населенных пунктов. Просто на глазах у семьи… За то, что мальчик просто проходил и где-то вроде бы что-то фотографировал, его схватили, привели домой и застрелили", – рассказал он.

Также Прокудин добавил, что после расправы над мальчиком его мама пыталась покончить с собой.

"Мать чуть не сошла с ума, из петли вытащили… Сейчас ее ищут. Это вчера (20 декабря. – Ред.) произошло", – сказал он.

Глава Херсонской областной администрации добавил, что руководство школы, где учился погибший от рук оккупантов подросток, планирует подать заявление в полицию. Они также готовят обращение к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, Дмитрию Лубинцу, а также ко всем соответствующим органам и структурам.

Напомним, 4 октября в СБУ сообщили, что объявили подозрение пленному российскому военному, который вместе с другими военными оккупировал Бучу. В частности, он участвовал в "зачистке" города и убивал людей.

Также в конце ноября в США ввели санкции против российских военных, которые совершали преступления в Украине. Под ограничения попал российский полковник Азатбек Омурбеков, известный как "Бучанский мясник".