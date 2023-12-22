"Там спали дети": возле дома антикоррупционера Шабунина взорвался Shahed-126 ВС РФ (видео)

Российский "шахед" упал в 10-20 метрах от частного дома под Киевом, где находилась семья общественного активиста. На месте падения вспыхнуло.

В ночь с 21 на 22 декабря российский дрон-камикадзе Shahed-136 добрался до местности под Киевом, где расположен дом руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталия Шабунина. В результате срабатывания сил ПВО устройство взорвалось в нескольких метрах от дома. О чрезвычайном происшествии возле своего подворья Шабунин рассказал на странице Facebook.

В заметке антикоррупционщика размещено видео, снятое камерой наблюдения, направленной на окна дома Шабунина под Киевом. Несколько секунд слышно, как гудит мотор "дрона-камикадзе". Затем за соседним домом на расстоянии около 10-20 метров вспыхивает и слышен громкий взрыв в результате падения российского аппарата. После этого включается сигнализация машин, причем свет в окружающих домах не гаснет.

Шабунин указал, что на момент взрыва в доме находились дети. Отметил, что до победы все граждане Украины будут в опасности.

"Один из ночных "шахедов" взорвался в нескольких домах от того, в котором спали мои дети (на видео вход в дом). До победы ни одна украинская семья не будет в безопасности", — написал глава ЦПК. Был ли пожар на месте падения, активист не сообщил.

Ночной удар РФ — детали обстрела 22 декабря

Отметим, в ночь на 22 декабря ВС РФ запустили по Украине стаю дронов-камикадзе Shahed-136, которые направлялись из трех точек старта: из Курска, с Чонгара в Крыму и из Приморска-Ахтарска в Краснодарском крае РФ. В течение ночной атаки в соцсетях сообщали о работе сил ПВО в разных регионах Украины — на Киевщине, в Хмельницкой области, а также на юге и западе.

Утром Воздушные силы сообщили, что враг применил 28 беспилотников, из них удалось сбить 24. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что над его регионом сбили 10 дронов, но есть попадание в объект инфраструктуры. Всего на юге обезвредили 17 российских БПЛА — то есть две трети всех, которыми ВС РФ атаковали Украину.

На Киевщине обломки "шахеда" упали на верхний этаж многоквартирного дома. Пламя и взрывная волна повредили помещение известного телеведущего. Позже стало известно, что жители квартиры не пострадали.

Напоминаем, военный обозреватель Александр Коваленко рассказал, какие особенности имеют фортификационные сооружения, возведенные ВСУ. Между тем аналитики Институт изучения войны исследовали ситуацию под Крынками и заверили, что ВС РФ на данном отрезке не добились успеха, а ВСУ и дальше удерживают плацдарм.