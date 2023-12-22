ХАМАС производит снайперские винтовки АМ-50 в подземных бункерах в Газе: оценка экспертов (видео)

Военный специалист Йен Макколлум привел аргументы в пользу того, что боевики сняли постановочное видео. В частности, он обратил внимание на "процесс изготовления" стволов винтовки и боеприпасов к ней.

Военное крыло ХАМАС "Изз ад-Дин аль-Кассам" 21 декабря опубликовало видео на котором показано внутреннее производство снайперских винтовок калибра 12,7 мм и соответствующих боеприпасов к ним. Как сообщается, эти операции проводятся на подземных объектах в Газе. Между тем военный эксперт из Armament Research Services Йен Макколлум поставил под сомнение достоверность этого видео. Об этом он подробно рассказал в своем блоге Forgotten Weapons.

Копия иранской AM-50 Sayyad

Судя по опубликованным кадрам, винтовки, которые якобы собирают палестинские боевики, являются копиями иранской модели AM-50 Sayyad, разработанной на основе австрийских винтовок Steyr HS.50, приобретенных Ираном. В ролике AM-50 Sayyad представлена как крупнокалиберная винтовка с болтовым затвором, заряжаемая вручную без использования магазина и рассчитанная на боеприпасы калибра 12,7×99 мм.

Винтовка весом около 12 кг и длиной 1,5 метра может поражать цели на максимальном расстоянии 1500 метров. И хотя оружие неоднократно использовалось в конфликтах на Ближнем Востоке, в докладе Conflict Armament Research были отмечены дефекты производства и отделки, что говорит об отклонениях на иранских производственных мощностях.

По мнению обозревателей Army Recognition, использование такого оружия боевкими ХАМАС является частью продолжающегося сотрудничества между террористами и Ираном с 2006 года.

"С января 2006 года и после палестинских выборов Иран обязался поддерживать силы безопасности правительства ХАМАС. Это обещание было дано во время встречи министра внутренних дел Палестины Саида Сияма, президента Ирана Ахмадинежада и верховного лидера Хаменеи", — пишут обозреватели.

Мнение эксперта

Между тем Макколлум убежден, что опубликованное боевиками видео является постановкой. И в доказательство эксперт привел ряд аргументов.

"Если мы начнем с самого начала, то увидим, что они обустроили комнату. Очевидно, что они просто вешают зеленые занавески, чтобы скрыть, где они на самом деле находятся, немного сценического освещения", — говорит Макколлум.

Далее он обратил внимание, что на столе лежат две винтовки со снятыми стволами и штабель винтовочных компонентов, в том числе несколько дульных компенсаторов. Также показан станок, на котором якобы изготавливают ствол. Однако эксперт подчеркнул, что такой сложный элемент винтовки невозможно изготовить в кустарных условиях на таком станке, поскольку если они действительно производят отделку ствола, то где тогда показана его нарезка?

"Да, легко поставить кусок стали на токарный станок и повернуть его, чтобы получить другой внешний диаметр. На кадрах мы видим концевой шпиндель, удерживающий ствол на месте, но ствол не расточен, это цельный кусок прутка! Если вы делаете ствол, первое, что вы собираетесь сделать — это произвести внутреннее сверление, затем нарезка и, наконец, обточка наружного диаметра", — подчеркнул Макколлум.

Таким образом налицо нарушение последовательности важнейшего и весьма сложного технологического процесса, а то, что пытаются продемонстрировать на видео, на самом деле не имеет никакого смысла.

"Они нарезали серию роликов о том, как парень что-то крутит на токарном станке, другой что-то фрезерует или сверлит… разбрасывая искры, потому что это очень хорошо смотрится на камеру", — говорит эксперт.

Также Макколум обратил внимание на процесс сборки винтовки. Создается впечатление, комментирует он, что готовое оружие просто разобрали, а потом начали обратно собирать, но все это подается, как процесс сборки новой изготовленной винтовки.

Что касается изготовления боеприпасов, что здесь тоже не обошлось без ляпов. Люди на кадрах изображают работу над патроном, засыпая порох без дозатора (который обязательно должен быть), а затем насаживает пулю. Но в момент когда патрон помещается в пресс, чтобы довести процесс до конца, видео обрывается, и нельзя определить, была ли установлена пуля или в пресс поставили пустую гильзу.

"Камера переключается на другой кадр, где он вращает пулю. Теперь он отпустил пресс до упора, и когда он начинает вытаскивать гильзу вы можете видеть, что общая длина гильзы точно такой же высоты, что и у его пресса. Это означает, что пуля не очень далеко вышла из гильзы, когда он поместил ее туда", — поясняет Макколум.

В заключение эксперт говорит — единственное, что можно с уверенностью утверждать исходя из этого видео, что у авторов ролика действительно есть готовые образцы винтовки AM-50, которые разбирали и обратно собирали на камеру, но ХАМАС хочет убедить зрителей, что способен производить такое оружие.

Ранее сообщалось, что в арсенале боевиков группировки ХАМАС есть в распоряжении технологически продвинутое оружие. Речь шла о мощных, дальнобойных и высокоточных ракетах, способных наносить удары вглубь Израиля.