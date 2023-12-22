Наказали из Кремля: в Донецке застрелили любовницу лидера "ДНР" Пушилина, — соцсети

В соцсетях предлагают три версии гибели 27-летней россиянки. Квартиру девушки нередко посещал сам Пушилин.

В Донецке обнаружили тело любовницы главаря т.н. "ДНР" Дениса Пушилина. Подозревают, что таким образом коллаборационисту подали сигнал из Кремля: наказали за чрезмерные кражи. О чрезвычайном происшествии на временно оккупированной части Донбасса рассказали в анонимном российском Telegram-канале "Кремлевская табакерка".

Анонимный автор утверждает, что погибшая — 27-летняя россиянка по имени Надежда (фамилия не указывается). Ее якобы застрелили на кухне в квартире, в которой она жила в Донецке. Причина смерти — "пуля в голове".

В заметке указывают, что Надежда — возможная подружка Пушилина. Некоторое время назад она прибыла из России как волонтер и "сблизилась" с главарем квазиреспублики. На самом деле — выполняла задание ФСБ РФ.

Смертью этой женщины объясняют плохое настроение коллаборанта, заявил неназванный источник автора сообщения.

"Денис Владимирович очень злой. Мы думали, это из-за ситуации на фронте, но нет".

В заметке рассмотрели три версии преступления.

Следственные органы "ДНР" выдвинули первую версию. Предположили, что убийство якобы совершили украинские спецслужбы.

Однако корреспондент "Кремлевской табакерки" получил информацию из Москвы. Согласно данным источника, в Кремле "старшие товарищи" недовольны Пушилиным, который начал слишком много воровать. Поэтому решили расправиться с его подружкой, чтобы подать соответствующий сигнал.

Есть третья версия — девушку могли убить также из-за Пушилина, но уже из-за его плохих отношений с местным криминалитетом.

В заметке также обращают внимание, что квартиру девушки часто посещал главарь "ДНР". Поэтому предполагают, что была надежда на гибель Пушилина, но пока она не оправдалась.

Сообщение о смерти 27-летней любовницы Пушилина в Донецке о смерти 27-летней любовницы Пушилина Фото: Скриншот Версии убийства любовницы Пушилина в Донецке Фото: Скриншот

Отметим, в Telegram-канале Дениса Пушилина не упоминается инцидент в Донецке. Коллаборационист продолжает свою привычную деятельность на посту руководителя оккупационной администрации: например, принял участие в совещании на тему "преступлений киевского режима". Также нет каких-либо упоминаний или объяснений в сообщениях украинских спецслужб — ГУР Минобороны или СБУ.

На сегодня не известно, действительно ли в Донецке застрелили 27-летнюю россиянку Надежду и когда именно это произошло. Также нет подтверждений, что пострадавшая, если она существует, была любовницей Пушилина. О его предыдущих подружках есть информация в сети. Об одной из них ранее писал Фокус: о Наталье Никаноровой, которая некоторое время возглавляла донецкий "МИД". Также о сложных отношениях главаря "ДНР" с женщинами есть сюжет телеканала ICTV — о Надежде в нем не упоминают, потому что он создан в 2020 году.

Отметим, на территории временно оккупированной территории Донецкой области, где Пушилин продолжает действовать как представитель оккупантов, продолжаются бои на отрезке фронта от Бахмута до Угледара. Согласно последним объяснениям аналитиков Института изучения войны ВС РФ пытаются захватить Авдеевку — населенный пункт к северо-востоку от Донецка. Кроме того, россиянам удалось продвинуться неподалеку от Марьинки и к западу от Бахмута.

Напоминаем, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о прилете в место дислокации российской техники и личного состава в Мариуполе. Ранее политик сообщил о концентрации военных грузовиков ВС РФ в Волновахе.