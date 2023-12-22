В большинстве оккупированных населенных пунктов отсутствует отопление и электроэнергия, — ЦНС

По данным подполья, из-за дефицита рабочих и отсутствия капитальных вложений в поддержку инфраструктуры населенные пункты остались без тепла и электроэнергии.

На оккупированных территориях Донецкой области возникла критическая ситуация с поставками тепла и электроэнергии. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Из-за дефицита рабочих и отсутствия капитальных вложений в поддержку инфраструктуры большинство населения Донецка, Горловки, Макеевки и Ясиноватой остались без тепла и электроэнергии", — говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления также отмечается, что в данном регионе не функционируют 111 котельных, и на теплотрассах наблюдается значительное количество утечек, починка которых не производится со стороны оккупационной администрации.

"В целом, оккупанты не могут обеспечить жизнедеятельность региона", — отмечают в Центре нацсопротивления.

Напомним, что ранее 21 декабря в ЦНС сообщали, что на Донбассе дефицит рабочей силы из-за российской мобилизации. По данным подполья, на одном из предприятий дефицит водителей составляет 60%, поэтому оккупационные администрации начали просить Кремль о помощи.

20 декабря сообщалось, что РФ уничтожает угольную промышленность в Донецкой области и должна шахтерам не менее 200 миллионов рублей. Координаторы подполья заявили, что только за 2023 год с шахт уволили 1,2 тысячи горняков, что более 10 процентов от их общего количества.