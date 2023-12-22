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Мобилизация с поправками Залужного: на фронт с 25 лет и повестки от работодателей, — нардеп

Александр Флоранский
Фото: zakarpattya.net.ua | Полиция и СБУ в Ужгороде

По словам представительницы оборонного комитета Марьяны Безуглой, новый законопроект предусматривает, что устраняется категория "ограниченно годный", а повестки смогут выписывать и полицейские.

Заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая вкратце рассказала о законопроекте о мобилизации с учетом поправок от главнокомандующего Валерия Залужного. Об этом народная избранница рассказала на своей странице в Facebook.

Согласно новой инициативе:

  • призывной возраст для мобилизации сокращается до 25 лет (сейчас — 27 лет);
  • граждане в возрасте 18-60 лет становятся на учет; данные о местожительстве сообщаются работодателю;
  • устраняется категория "ограниченно годный": только годные и негодные;
  • устраняется возможность отправки гражданина на фронт без подготовки; рекрут не прошел этап подготовки, его можно будет уволить без дополнительных расходов.
  • повестки смогут вручить в ТЦК СП, по месту жительства, в общественных местах и на работе. Кто имеет право вручать повестки: работодатель, полиция, ТЦК.
  • граждан обяжут постоянно постоянно носить с собой военно-учетные документы на время действия военного положения (электронный аналог — сертификат защитника).
  • осужденные с испытательным сроком смогут проходить военную службу во время мобилизации;
  • прямой призыв в военные части через рекрутинг;
  • военный учет за границей определит Кабмин;
  • поступление на госслужбу и в правоохранительные органы только по прохождении базовой военной подготовки.
Новый законопроект о мобилизации в Украине: подробности
Новый законопроект о мобилизации в Украине: подробности
Новый законопроект о мобилизации в Украине: подробности
Новый законопроект о мобилизации в Украине: подробности

Напомним, что в ВСУ рассказали, будут ли отправлять на фронт 18-летних.

Также сообщалось, что политолог рассказал, действительно ли на одного бойца надо 1 млн грн.