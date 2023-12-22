ВСУ сбили три российских Су-34, не всем пилотам удалось выжить: что известно (фото)

Российские провоенные блогеры сообщили, что с места падения самолетов эвакуировали тела пилотов. Отмечается, что по истребителям отработал комплекс Patriot.

В Воздушных силах 22 декабря заявили о ликвидации трех вражеских самолетов Су-34. В российском провоенном канале "Военный Осведомитель" проинформировали, что часть пилотов пополнила потери ВС РФ.

Авторы контента опубликовали фото с места "приземления" пилотов сбитых истребителей.

В посте указано, что поисково-спасательный отряд на вертолете Ми-8 проводит эвакуацию "выживших и тел погибших".

Публикация телеграм-канала "Военный Осведомитель" от 22 декабря Фото: Скриншот

Российский провоенный блогер Fighterbomber также подтвердил, что есть "боевая потеря".

"Причины выясняются, ищут экипаж", — добавил он.

Публикация блогера Fighterbomber от 22 декабря Фото: Скриншот

Позже блогер добавил, что, по предварительным данным, по самолетам отработал ЗРК Patriot.

"Всех забрали. Живых и мертвых. Земля небом...", — написал он.

Публикация блогера Fighterbomber от 22 декабря Фото: Скриншот

ВСУ сбили три Су-34: что уже известно

22 декабря командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что ликвидация трех российских истребителей-бомбардировщиков была вдохновлена посланием самих оккупантов.

Стоит отметить, что именно с Су-34 российские оккупанты сбрасывали управляемые авиационные бомбы по Херсону. В частности, 15 октября в результате таких ударов в городе частично исчезли свет и вода.

Напомним, мать пропавшего на войне в Украине оккупанта пожаловалась на потери ВС РФ. По ее словам, во время вторжения вражеских войск на Харьковщину погибло более 7 тысяч бойцов.