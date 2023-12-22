Минобороны запускает "горячую" линию для военнослужащих и их семей: что она даст

Подать обращение в Минобороны можно будет по номеру 1512. Консультирование военнослужащих и членов их семей будет круглосуточным.

С января Министерство обороны Украины запускает "горячую линию" для военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подать обращение в Минобороны можно будет по номеру 1512. Консультирование военнослужащих и членов их семей будет круглосуточным.

"Был проанализирован процесс и найдена оптимальная модель решения проблемы, которая позволит запустить "горячую линию". Очень важно, чтобы военнослужащий или члены его семьи в любой момент могли сообщить о проблеме", — сообщила заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

По ее словам, вопросы, с которыми могут обращаться военнослужащие и члены их семьи, могут касаться финансового или материального обеспечения, ограничения законных прав или любой конфликтной ситуации.

Для организации и функционирования такой линии Минобороны подписало меморандум о сотрудничестве с ГУ "Правительственный контактный центр". Полноценно услуга заработает в начале января 2024 года. Также, параллельно будет работать телефон "горячей линии" Министерства обороны — 0 800 50 04 42 ☎️

"Консультирование военных и членов их семей по сложным и болезненным вопросам, регистрацию их обращений будут круглосуточно осуществлять десятки высокопрофессиональных работников. Для нас очень важно предоставить максимально качественную услугу, ведь речь идет о решении проблем наших защитников. Поэтому коммуницировать с ними будут наши лучшие специалисты. Среди них будут и психологи, которые смогут оказать необходимую помощь", — заявила директор "Правительственного контактного центра" Марианна Вильшинская.

Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров намерен призвать в Силы обороны украинских мужчин, проживающих на территории Германии. Об этом 21 декабря написало издание Welt.

Ранее сообщалось, что электронный реестр военнообязанных "Оберіг" функционирует, однако он не имеет синхронизации с другими государственными реестрами.