Вместо передачи Украине: Британия ликвидирует свои истребители Eurofighter Typhoon, — СМИ

Министерство обороны Британии окончательно решило дальнейшую судьбу самолетов старейшей модификации Tranche 1, о возможной передаче которых в начале 2023-го писали журналисты.

Королевские Воздушные силы Великобритании, имеющие в активе 30 самолетов Eurofighter Typhoon в модификации Tranche 1, не будут передавать Украине эти истребители. Об этом говорится в материале издания UK Defence Journal со ссылкой на информацию оборонного ведомства.

В начале 2023 года западные СМИ, в частности портал The Drive, сообщал, что Британия якобы может отдать Украине 30 единиц истребителей Eurofighter Typhoon старой модификации Tranche 1, которые используются во время учений в роли "агрессоров".

Однако дальнейшая судьба этих машин уже решена не в пользу Украины.

С февраля 2022 года ни один истребитель Eurofighter Typhoon модификации Tranche 1 не был ни выведен из эксплуатации, ни передан Вооруженным Силам Украины в рамках оборонной помощи, рассказывают в издании UK Defence Journal.

Что будет со старыми Eurofighter Typhoon

В Британии планируют вывести из эксплуатации флот устаревших самолетов и разобрать их на запчасти. Из всех 30 машин 26 единиц Eurofighter Typhoon до конца марта 2025 года постигнет именно такая участь. Еще четыре самолета будут служить вплоть до 2027 года, вероятно и в дальнейшем играя роль "агрессора" во время учений.

Что касается обновления воздушных машин, то Минобороны Великобритании не предоставляло запрос на это. Специалисты говорят, что это было бы слишком дорого.

Ранее Фокус сообщал, что в Европе создают самолет для РЭБ на базе истребителя Eurofighter Typhoon. Новые возможности позволят обнаруживать и поражать вражеские средства ПВО, а также лучше защищать самолет от воздушных угроз.

Напомним, 20 ноября СМИ писали, что Турция может приобрести 40 истребителей Eurofighter из-за дефицита авиапарка.

Также говорилось о том, что Кувейт получил партию истребителей Typhoon из заказанных 28 самолетов.