"Они рискнули неудачно": Игнат раскрыл детали успешной ликвидации трех российских Су-34 (видео)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат намекнул, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 могли сбить с зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Украинские защитники успешно уничтожили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34, когда пилоты вражеской авиации попытались максимально приблизиться для атак на бойцов Вооруженных Сил Украины. Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Армия TV" и "Украинское радио".

Полковник подчеркнул, что украинским бойцам удалось "засечь" пилотов российских истребителей Су-34 внезапно, и последующая операция прошла быстро и эффективно, демонстрируя высокое мастерство нашей армии.

"Россияне обнаглели, подлетели поближе, пытались ударить управляемыми авиабомбами на большую глубину обороны наших войск", — сказал он.

Игнат добавил, 500-кг КАБы могут лететь 20-25 км, но "когда хочется и руки чешутся нанести удар, то… надо подлететь поближе".

"Они рискнули неудачно. Надеемся, таких рисков оккупанты будут делать больше", — добавил спикер.

Также представитель Вооруженных Сил отметил, что подобные случаи ликвидации самолетов ВС РФ ранее имели место у острова Змеиный и в российской Брянской области. По его словам, враг "наглеет", не учась на прошлом опыте.

"Сразу три "жирных" цели украинские военные уничтожали в начале российской агрессии, когда враг вел себя нагло, залетая фактически над украинскими городами", — рассказал он.

Также Игнат высказал мнение, что уничтожение трех вражеских самолетов стало "топ-событием", и после этого российские пилоты, вероятно, трижды подумают, прежде чем приближаться к границам Украины.

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Кроме того, представитель Воздушных сил ВСУ намекнул, что российские Су-34 были сбиты при помощи ЗРК Patriot. Он опубликовал пост в Facebook и добавил к нему фото пусковой установки американского ЗРК.

"Почувствовал еще вчера, что мой праздник близится", — написал Игнат.

Пост Юрия Игната

ВСУ сбили три российских Су-34: что известно

22 декабря в Воздушных силах сообщили, что были сбиты сразу три российских истребителя Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Российские блогеры подтвердили множественные боевые потери.

Также сообщалось, что 6 декабря россияне пожаловались на уничтоженный Су-24 в Черном море. Представители РФ допустили, что бомбардировщик, работавший под прикрытием истребителя, был сбит ЗРК MIM-104 Patriot из Одесской области.

Как писал Фокус, украинский авиационный эксперт Валерий Романенко допускает, что в операции по ликвидации данных самолетов использовалась система ПВО Patriot. По его словам, российские самолеты на южном направлении иногда сбрасывали до сотни управляемых авиационных бомб КАБ.

А представитель Воздушных сил Юрий Игнат 22 декабря назвал операцию "блестяще спланированной". Он подчеркнул, что самолеты Су-34 давно не фигурировали в статистике потерь ВС РФ.

Отметим, что не всем пилотам удалось выжить в результате уничтожения трех российских Су-34. Российские провоенные блогеры сообщили, что с места падения самолетов эвакуировали тела пилотов.