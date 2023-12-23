Украинцы будут получать приглашение в военкомат через электронные оповещения, — Минобороны

По словам министра обороны Рустема Умерова, военнообязанные, находящиеся за границей, также получат уведомления о призыве.

Министерство обороны Украины рассматривает вариант уведомления мужчин о необходимости явиться в военкомат при помощи электронных уведомлений. Об этом сказал министр обороны Рустем Умеров в интервью изданию "Суспільне".

"Мы проанализировали разные базы данных. Решим, как эти данные учесть. Потому что будет решаться будет эта категория мужчин вообще предложена на военную службу или нет. То есть это достаточно огромный механизм , который нужно обсуждать пошагово", — говорит министр.

По его словам, аналогичные приглашения будут отправлены военнообязанным украинцам, которые находятся за рубежом.

"Когда мы примем окончательное решение по категориям, приглашения будут направлены всем", — сказал он.

Министр обороны добавил, что МО работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был оптимизирован.

Умеров призвал не политизировать тему состояния дел в командовании

Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, что не будет политизировать тему состояния дел в командовании и перспектив кадровых изменений.

По его словам, все стратегические и военные цели обязательно необходимо достигать.

"Если я своей цели, которые мне поставили, не достигну — меня тоже уволят. То есть сегодня, если мы говорим, что общество требует ротацию кадров, ротацию солдат, изменения — форматы, подходы. Это нормально. Это военный периметр и в этом выполнение задач, это наша работа. Я не считаю, что нужно политизировать этот вопрос", — сказал Умеров.

По его словам, Министерство обороны выполняет свои задачи, которые предоставляет президент, по этой причине тема не должна политизироваться.

Напомним, что 21 декабря немецкое издание Welt опубликовало интервью с главой Минобороны Рустемом Умеровым, где он якобы говорит, что министерство планирует мобилизовать украинцев призывного возраста, которые живут в Германии.

Однако вскоре начальник управления прессы министерства Илларион Павлюк отметил, что журналисты издания "сместили акцент". Он сказал, что Рустем Умеров заявлял о необходимости донести гражданам, которые выехали из Украины, важность присоединения к армии.

Между тем народный депутат и заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала о новом законопроекте о мобилизации, учитывая правки главнокомандующего Валерия Залужного. Им предлагается внести ряд изменений, в том числе и относительно призывного возраста. В сообщении отмечается, что воинский учет за рубежом будет определять Кабмин.

На информацию о мобилизации за рубежом уже отреагировали в Офисе президента. Советник главы ОП Михаил Подоляк поддержал позицию министра обороны Рустема Умерова относительно призыва на службу мужчин, которые находятся за рубежом.