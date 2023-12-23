Грызуны атакуют окопы: солдаты РФ начали болеть из-за нашествия мышей и крыс на передовой

Вредители, помимо того, что повреждают армейскую амуницию и съедают пайки, являются еще переносчиками опасных инфекций.

В блиндажах и окопах на линии боевого соприкосновения в этом году появилось аномально количества полевых грызунов — крыс и мышей. На некоторых участках фронта среди российских солдат зафиксированы вспышки заболеваемости из-за того, что грызуны переносят различного рода инфекции. Об этом 23 декабря сообщила британская разведка в очередном отчете.

Как отмечает пресс-служба Минобороны Великобритании, причиной нашествия грызунов стала мягкая осень и отсутствие хищников, которые обычно охотятся на мышей.

"С наступлением холодов животные, вероятно, ищут убежища в транспортных средствах и на оборонительных позициях. Грызуны будут оказывать дополнительное давление на моральный дух бойцов на передовой", — пишет разведка.

Дело в том, что грызуны беспощадно уничтожают съестные запасы, грызут амуницию, провода различного оборудования и техники, перегрызают кабели связи.

Российские солдаты жалуются, что грызунов в этом году очень много. Они живут в блиндажах, по ночам забираются в спальные мешки грызут конечности.

"Вот у меня покусаны пальцы. Просыпаешься, а мышь висит у тебя на пальце и хочет его съесть", — жалуется один из оккупантов.

Российские танкисты вспомнили случай, когда мышь перегрызли один из проводов в танке, из-за чего перестала поворачиваться командирская башня.

Однако, помимо ущерба для техники и личных вещей военнослужащих, появилась еще одна напасть — инфекции. Британцы пишут, что в окопы захватчиков грызуны принесли и характерные болезни.

"По непроверенным данным, в российских частях участились случаи заболевания, которые военнослужащие связывают с проблемой вредителей" — сказано в сообщении.

Ранее обозреватели The Wall Street Journal также рассказали о проблемах с грызунами на передовой. В одном из материалов они пишут, что единственное, что успокаивает крыс на поле боя — это звук выстрелов или ударов артиллерии.