Грызуны и грязь: как изменились условия бойцов в окопах с приходом зимы, — WSJ

Украинские военные говорят, что мыши и крысы очень быстро плодятся, а эксперт по грызунам университета Гринвича Стивен Белмейн утверждает, что за месяц самка может родить 10-12 детенышей.

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Боевые действия на территории Украины продолжаются. Когда артиллерийские обстрелы утихают, на фронте становится слышно писк крыс и мышей, а также шарканье грязи. На поле боя пришла непогода. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ситуация на фронте похожа на Первую мировую войны. Украинские солдаты так же имеют дело с грязью и нашествием грызунов. Сезон влажной погоды может длиться с октября до зимних заморозков. Все это влияет на движение гусеничной техники, усложнит любой большой прорыв, а также влияет на моральное состояние бойцов. Отмечается, что единственное, что успокаивает крыс на поле боя — это звук выстрелов или ударов артиллерии.

"Они едят кровати, они едят одежду, и что бы они ни ели, они везде, и что бы вы ни делали, чтобы укутаться на ночь, они все равно проникают внутрь. Я никогда не представлял, что окажусь в такой ситуации", — говорит 34-летний боец.

Военные пытаются бороться с мышами создавая ловушки. Боец с позывным "Теклберри" говорит, что за двое суток он насчитал 96 мертвых грызунов. Однако они очень быстро размножаются. Эксперт по грызунам из университета Гринвича Стивен Белмейн говорит, что нужен систематический подход, потому что самка бурой крысы может родить до 10 детенышей за месяц, а самка мыши — до 12.

Также военные говорят о сложных условиях из-за грязи. Иногда ее может быть по колено. Это плохо влияет на мобильность. "Ираку" с двумя побратимами даже приходилось идти пешком 2,5 км, чтобы дойти до позиции, потому что Mitsubishi застрял в грязи. Вместе с тем бойцы из бригады "Азов" говорят, что их боевой дух на высоком уровне.

"Усталость от обыденности, деятельности и плохой сон в такой среде могут иметь реальное изнуряющее воздействие на солдат и даже привести к болезням", — сказал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

То же самое переживают и российские войска, пишут журналисты.

Напомним, 5 ноября в британской разведке рассказали об условиях российских войск на фронте.

Также СМИ писали, что американские танки M1 Abrams уязвимы к грязи.