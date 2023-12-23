Сделка на 1,5 млрд грн: чиновника Минобороны арестовали без права внесения залога

В Киевской городской прокуратуре сообщили о мере пресечения и руководителю ГУ Минобороны. По меньшей мере до 19 февраля нового года он будет находиться под стражей.

Руководителя одного из главных управлений Минобороны, который причастен к сделке на 1,5 миллиарда гривен на закупке артиллерийских снарядов для ВСУ, арестовали. Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.

Максимец заявила, что суд избрал руководителю ГУ Минобороны меру пресечения — пребывание под стражей без права внесения залога как минимум до 19 февраля 2024 года.

Что известно о схеме на 1,5 млрд гривен

По данным следствия, чиновник в декабре 2022 года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников. Но тогда бюджетные средства не были переведены на счета спецэкспортера.

Он также пренебрег контрактом Агентства оборонных закупок, безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером.

Более того, после пролонгации "старого" договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 миллиарда гривен. Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с производителем.

Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой.

Добавим, что до 2 февраля 2024 года под стражей будет оставаться и экс-глава Верховного суда Всеволод Князев. Об этом ранее сообщили в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Сумма залога была снова уменьшена в шестой раз.

2 октября 2023 года стало известно о решении, которое приняли судьи ВАКС для поощрения обличителей коррупции. В частности, постановили выплатить 13 миллионов гривен экс-податчику из Киева, который сотрудничал с прокурорами САП.