СМИ рассказали о тайном "русском ужине" в США по обсуждению мира в Украине: посол отреагировал

Посол Украины в Германии Алексей Макеев возразил, что Берлин подталкивает Киев к переговорам с Россией, которые могут привести к окончательной потере украинской территории.

Украинский посол в Германии Алексей Макеев отрицает давление Берлина на Киев относительно переговоров с Россией. Германия не пытается навязать Киеву урегулирование путем переговоров. Об этом пишет Politico.

Посол Украины отрицает, что немецкое правительство толкает Киев к так называемым мирным переговорам с Россией, которые могут привести к окончательной потере украинской территории, на фоне информации о тайном "русском ужине" в посольстве Германии в Вашингтоне в конце октября, о чем говорилось в немецком издании Der Spiegel.

Тогда ближайший помощник канцлера Германии Олафа Шольца, глава канцелярии Вольфганг Шмидт якобы одобрительно воспринял предложение американского аналитика Сэмюэля Чарапа прекратить войну в Украине путем навязанного урегулирования во время переговоров с Москвой.

Макеев добавил, что давления за закрытыми дверями "также не происходило".

В подкаст-интервью немецкому общественному вещателю RRB Алексей Макеев возразил, что немецкое правительство подталкивает Киев к мирным переговорам с Россией, которые могут привести к безвозвратной потере украинских территорий.

Шольц и другие западные лидеры неоднократно подчеркивали, что Киев сам должен решать, когда и при каких условиях он заключает мирное соглашение с Москвой.

Советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и политики безопасности Йенс Плетнер написал в совместной статье с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, что "простое прекращение огня сегодня было бы равносильно легитимизации захвата территории Россией".

Между тем специалисты американского Института изучения войны считают, что Москва не стремится вести "серьезные переговоры" с Киевом. Основное требование Кремля о полной политической капитуляции Украины не меняется.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не хочет обсуждать мир с Украиной, пока не достигнет своих целей в войне.