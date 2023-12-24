"Нет отца. Нет дома": херсонка рассказала о последствиях ракетного удара ВС РФ (видео)

Херсонка рассказала, что в результате российского удара потеряла отца, который пережил оккупацию и не хотел выезжать. Женщина говорит, что россияне отобрали у нее все, и даже душу.

На месте удара ракеты ВС РФ остались разбитые дома и воронка, заполненная водой. Одно из зданий разрушено полностью. В нем погиб херсонец, который пережил оккупацию, потерял жену и не хотел выезжать из своего дома. О последствиях российского обстрела Херсона говорится в репортаже медиацентра "ИРС-Херсон", опубликованном на странице Facebook.

Журналисты медиацентра пообщались с херсонкой по имени Анна. Анна рассказала, что спасатели смогли вытащить из-под руин дома собаку. Отца спасти не смогли — он погиб под завалами. По ее словам, мужчину откопали между первым и вторым часами ночи. При этом она напомнила, как российская пропаганда выставляет обстрелы украинской территории — якобы ВС РФ бьют по "наемникам НАТО".

"У меня нет отца. Нет дома. У меня ничего больше нет. Ни собаки, ни кота, ни души — все вырвали эти сво***чи", — сказала Анна.

Херсонка вспомнила, как неделю назад была в доме. По ее словам, отец не желал выезжать, жил сам, поскольку жена, мать Анны, умерла 17 лет назад.

Дом не раз обстреливался, рассказала собеседница журналистов. Раньше страдала лишь ограда. Однако теперь прилетел российский "Искандер" и "нет дома и отца", который "мог прожить еще десять лет, но не прожил".

На видео, снятом на месте событий, видны остатки здания, по которому попали россияне. Не уцелело ни одной стены, осталась куча обломков. Также в кадр попадает воронка, залитая водой и окруженная экскаваторами коммунальных служб. Над некоторыми кучами кирпича еще вьется дымок от недавнего пожара.

Обстрел Херсона — детали

Отметим, ВС РФ ударили по Херсону в ночь с 23 на 24 декабря. Российские снаряды попали в жилой квартал, на месте взрыва начался пожар. Согласно заявлению Херсонской военной администрации от атаки россиян погибли трое, а получили ранения семеро — среди них люди старшего возраста, а также 15-летний подросток. При этом российские военные заявили, будто ракета ВС РФ попала по "скоплению военной техники".

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии с места российского попадания. На фотографиях — жилые дома, охваченные пламенем. Глава государства заявил, что Россия в очередной раз совершила акт терроризма против украинцев.

Напоминаем, украинский военный рассказал, как подразделения ВС РФ пытаются продвигаться на отрезке фронта под Бахмутом. Между тем представитель британской армии объяснил, почему ВСУ не получили заметных успехов во время контрнаступления в 2023 году, и предостерег об угрозе на востоке.