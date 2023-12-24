В Кремле обсуждают план эвакуации авиации из оккупированного Крыма, — Братчук (видео)

Эвакуация подразделений Воздушных сил РФ с временно оккупированного полуострова, как отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, будет реализована, когда Украина получит истребители F-16.

Власти России рассматривают вопрос эвакуации российских авиационных подразделений с временно оккупированного Крыма. Подробности в эфире телеканала FREEДОМ сообщил Сергей Братчук, глава Общественного совета при Одесской ОВА, представитель Украинской добровольческой армии "Південь".

Украинские войска и в дальнейшем уничтожают врага, который нарушает воздушное пространство нашего государства. Как отметил Братчук, ВСУ демонстрируют свою боеспособность в небе и без использования американских истребителей F-16.

"Враг, как ни странно, сейчас, в разгар войны, занимается вопросами возможной эвакуации своих подразделений, прежде всего, Воздушных сил", — оценил ситуацию на полуострове он.

Руководитель Общественного совета при Одесской ОГА отметил, что сегодня это не активная фаза, но вопросы эвакуации уже поднимаются в высшей среде РФ. Четких прогнозов относительно сроков он делать не стал. Он отметил, что эвакуация подразделений Воздушных сил РФ будет реализована, когда Украина получит истребители F-16.

"Вопросы эвакуации могут перейти в практическую плоскость", — сообщил он.

Братчук добавил, что сегодня в украинских войсках еще нет паритета с Вооруженными силами России именно в небе. Он назвал эту ситуацию временной. Все же, по его мнению, авиационный компонент украинских сил станет мощнее и активнее, что же вопросом времени.

F-16 для Украины — прогноз ISW — прогноз ISW

Первая партия многоцелевых истребителей F-16, как сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете, может уже поступить Украине до конца 2023 года. Аналитики сослались на стратегический документ Министерства обороны Эстонии. В нем указано, что Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия уже взяли на себя такое обязательство.

Также в Минобороны Эстонии отметили, что западные союзники примут участие в обучении украинских пилотов для самолетов F-16. Однако, кроме летной подготовки, самолеты требуют значительной логистики и технического обслуживания со стороны квалифицированного персонала наземной поддержки для обеспечения сохранения боеспособности боевых авиасудов.

Напомним, "Атеш" провел разведку на скрытой базе РФ на территории Крыма. Партизаны отметили, что российские оккупанты не прекращают строить защиту и обустраивать фортификационные сооружения, ведь они уверены в "неотвратимости битвы" за полуостров.