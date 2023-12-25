Состояние пропагандиста, который призывал живьем жечь живьем и топить украинских детей, продолжает ухудшаться, говорят источники в ГУР Минобороны.

Российского пропагандиста и экс-директора Russia Today Антона Красовского, который призывал жечь живьем украинцев и убивать украинских детей, отравили. Он находится в больнице. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на свои источники в военной разведке.

В ГУР Минобороны подтверждают, что Красовский был отравлен, и находится в больнице. Также в разведке утверждают, что его состояние "продолжает ухудшаться".

Сам Красовский вышел на связь со своими подписчиками в телеграм-канале и заселфился с больничной койки с грустным лицом. Он рассказал, что с ним произошло.

"Здесь люди спрашивали: жив ли я, все ли в порядке? Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя", — написал он.

Пропагандист добавил, что у него в клинике своя "голая вечеринка".

Антон Красовский: что известно

Антон Красовский — известный российский журналист и пропагандист. В конце октября 2022 года в беседе с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко он призвал топить в реке и сжигать в домах украинских детей за то, что они говорят о "моск*льской оккупации". Из-за этих слов его уволили с канала RT, а сам он вынужден был извиниться, заявив, что "его понесло" в прямом эфире.

В конце апреля 2023 года пропагандист Красовский признался, что боится подорваться на противопехотной мине в собственном доме.

Великобритания внесла Антона Красовского в санкционный список из-за его призывов к геноциду украинских детей. Вместе с ним в список попал детский лагерь "Артек", также причастный к преступлениям против детей.