"Был сильный грохот": в Ейске прогремел взрыв, местные не исключают падение самолета (видео)
После мощного взрыва, по словам местных жителей, в небо поднялся черный столб дыма. В сторону побережья после инцидента помчались скорые и вертолет.
В Краснодарском крае в российском городе Ейск 25 декабря в небе раздался громкий грохот, после чего что-то упало на землю и вспыхнуло. Об этом сообщают в местном телеграм-канале "Послушано в Ейске".
"Был слышен сильный грохот и по ходу что-то рухнуло. И что это было?! Только не говорите, что самолет опять на сверхзвук перешел. Да еще и с дымом. 5 мин назад аж со столов все попадало", — говорится в сообщении.
В комментариях под публикацией местные жители начали размышлять, что могло стать причиной громких звуков:
- Миг 31, похоже упал...
- Не распространяйте видео работы систем ПВО. Вы же тем самым помогаете определить, где они размещаются.
- Самолет в воздухе загорелся и упал на берег моря.
- Вроде бы Су-35 разбился.
- Вертолет и быстрые в сторону моря помчались
- Почему же пишут "учения"? Или план учения входит сбить самолет в воздухе стоимостью 36 млн долл?
В другом местном паблике пишут, что "грохот в небе", то плановое обезвреживание боеприпасов.
"Оперативный дежурный по Ейску сообщил, что природа грохота, который несколько раз разносился по городу, связана с плановым уничтожением боеприпасов на военном полигоне", — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 25 декабря украинская ПВО уничтожила 28 беспилотников типа Shahed-136/131, управляемую авиационную ракету Х-59 и противорадиолокационную ракету Х-31П.
17 июля в российском городе Ейск произошла авиакатастрофа — во время тренировочного полета в Азовское море упал штурмовик Су-25. Пилота спасти не удалось.