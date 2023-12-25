"Россия может дожать": в 3-й ОШБр рассказали, почему для Украины каждый день "критический" (видео)

Победа Украины в войне зависит от каждого следующего дня и работы власти и военных на фронте. ВСУ будут "на равных" играть с ВС РФ, когда выйдут на границы 1991 года, рассказал военный с позывным "Мактавиш".

Боец Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и инструктор "Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца" с позывным "Мактавиш" заявил, что для Украины каждый день может стать "критическим". Об этом он сообщил в интервью "ТСН.ua".

"У нас многие люди думают, что мы каждый день побеждаем, нам осталось лишь дождаться дня победы. Но для нас каждый день может стать критическим", — сказал "Мактавиш".

По его словам, для Украины будет "невозвратным моментом", если западные партнеры прекратят оказывать помощь, вооружение и боеприпасы. Также на линии фронта ВСУ могут провалить какой-то участок, не выдержать, и в результате "так же все посыплется.

"Для нас каждый день является критическим", — подчеркнул он.

Военный отметил, что победа Украины зависит от каждого следующего дня и работы власти и военных на фронте.

"Конечно, Россия может нас дожать, скажем так". Мы каждый день проигрываем по двум причинам: потому что мы воюем на своей территории, теряем их, и теряем своих людей, свой личный состав", — сообщил боец.

Он добавил, что Украина будет играть "на равных" с врагом тогда, когда выйдет на границы 1991 года, то того момента "мы проиграем, и это надо признавать".

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Напомним, 18 декабря командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес заявил, что пока не видит вариантов победы в российско-украинской войне. По его словам, Украина "выживает" и делает все, чтобы "не погибнуть".

13 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что для победы в войне Украина нуждается в поддержке западных партнеров. В частности, без помощи Украина не выиграет войну, но проиграть ее также нельзя.