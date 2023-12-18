"Не вижу вариантов победы": в ВСУ рассказали о возможном окончании войны (видео)

Украина сейчас не выигрывает, а выживает. Каждая война заканчивается переговорами, считает украинский военный Кирилл Верес.

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Командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес заявил, что не видит победы в российско-украинской войне. Об этом сообщил в интервью "ТСН.ua".

"У меня полоса ответственности намного меньше, чем вся Украина. Я пока не вижу вариантов победы. Всегда все войны заканчиваются переговорами (сейчас я буду врагом всего народа). Даже Вторая мировая закончилась капитуляцией Германии. Но это были переговоры. На каких условиях — вопрос третий", — сказал Кирилл Верес.

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Он отметил, что не помнит войн, когда кто-то кого-то полностью уничтожил. Кроме этого, Верес считает, что Украина войну проиграет.

"Я не знаю, где мы выиграем, не могу этого сказать. Мы выживаем. Это разные вещи — делать, чтобы победить и делать, чтобы не погибнуть. Мы, наверное, сейчас больше относимся ко второму. В моем подразделении все хорошо, дай Бог, чтобы так было у всех. Но если говорим в целом о всей стране, я считаю, что мы проигрываем", — отметил он.

По его словам, сейчас тяжелое время для всех, поскольку украинцы думали, что летом будут в Крыму. Сейчас многие перестали этим жить, некоторые ребята перестали хотеть идти в ВСУ. Кроме этого, он отметил, что в его подразделение не нужен воин, которого силой притянули, поскольку "это не воин". Вместо этого он хочет, чтобы люди сами приходили, чтобы знали, к кому и почему они идут.

Кирилл Верес заявил, что для него наступит победа тогда, когда перестанут гибнуть его люди. Год назад он говорил, что победа будет тогда, когда закончится РФ, однако сейчас его ценности изменились.

"Конечно, когда закончится Российская Федерация, когда я буду знать, что они дальше 100 лет на нас не нападут, что не будут воевать мои дети, это важно. Но для меня лично будет победа, когда закончится война и мое подразделение не будет подвергать себя опасности каждый день", — добавил он.

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Позиция украинских властей

13 декабря Владимир Зеленский заявил, что Украине для победы нужна поддержка западных партнеров. Кроме этого, он отметил, что ВСУ не могут проиграть войну, поскольку есть только один план, "плана Б нет".

В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Украина точно войну не проиграет, поскольку на нашей стороне правда и огромное количество стран, которые помогают бороться с Россией. По его словам, на фронте могут происходить "сложные ситуации", однако после негативных событий всегда происходят хорошие. Данилов отметил, что пока ничего фатального нет, а в войне победа будет за Украиной.

1 ноября главнокомандующего Вооруженных сил (ВСУ) Валерия Залужного заявил, что война перешла на новый этап. Он подчеркнул, что Украине нужны "ключевые военные возможности и технологии" для победы, а именно воздушная оборона, контрбатарейная и радиоэлектронная борьба, разминирование и мобилизация.

Напомним, 18 декабря в СМИ сообщили, что у Киева и партнеров нет видения победы в войне. Журналисты рассказали, что некоторые "самые ярые западные сторонники" Украины выступают за заморозку конфликта и объявление победы.