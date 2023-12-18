"Не бачу варіантів перемоги": у ЗСУ розповіли про можливе закінчення війни (відео)

Україна зараз не виграє, а виживає. Кожна війна закінчується переговорами, вважає український військовий Кирило Верес.

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Командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Кирило Верес заявив, що не бачить перемоги в російсько-українській війні. Про це повідомив в інтерв'ю "ТСН.ua".

"У мене смуга відповідальності набагато менша, ніж уся Україна. Я поки не бачу варіантів перемоги. Завжди всі війни закінчуються переговорами (зараз я буду ворогом усього народу). Навіть Друга світова закінчилася капітуляцією Німеччини. Але це були переговори. На яких умовах — питання третє", — сказав Кирило Верес.

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Він зазначив, що не пам'ятає війн, коли хтось когось повністю знищив. До того ж Верес вважає, що Україна війну програє.

"Я не знаю, де ми виграємо, не можу цього сказати. Ми виживаємо. Це різні речі — робити, щоб перемогти, і робити, щоб не загинути. Ми, напевно, зараз більше належимо до другого. У моєму підрозділі все добре, дай Боже, щоб так було в усіх. Але якщо говоримо в цілому про всю країну, я вважаю, що ми програємо", — зауважив він.

За його словами, наразі важкий час для всіх, оскільки українці думали, що влітку будуть у Криму. Зараз багато хто перестав цим жити, деякі хлопці перестали хотіти йти в ЗСУ. Він наголосив, що в його підрозділ не потрібен воїн, якого силоміць притягнули, оскільки "це не воїн". Натомість він хоче, аби люди самі приходили, щоб знали, до кого та чому вони йдуть.

Кирило Верес заявив, що для нього настане перемога тоді, коли перестануть гинути його люди. Рік тому він казав, що перемога буде тоді, коли закінчиться РФ, проте наразі його цінності змінилися.

"Звісно, коли закінчиться Російська Федерація, коли я знатиму, що вони далі 100 років на нас не нападуть, що не воюватимуть мої діти, це важливо. Але для мене особисто буде перемога, коли закінчиться війна й мій підрозділ не наражатиме себе на небезпеку кожного дня", — додав він.

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Позиція української влади

13 грудня Володимир Зеленський заявив, що Україні для перемоги потрібна підтримка західних партнерів. Він зазначив, що ЗСУ не можуть програти війну, оскільки є лише один план, "плану Б немає".

Того ж дня секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що Україна точно війну не програє, оскільки на нашому боці правда й величезна кількість країн, які допомагають боротися з Росією. За його словами, на фронті можуть відбуватися "складні ситуації", проте після негативних подій завжди відбуваються хороші. Данілов наголосив, що наразі нічого фатального немає, а у війні перемога буде за Україною.

1 листопада головнокомандувача Збройних сил (ЗСУ) Валерія Залужного заявив, що війна перейшла на новий етап. Він наголосив, що Україні потрібні "ключові військові можливості й технології" для перемоги, а саме повітряна оборона, контрбатарейна та радіоелектронна боротьба, розмінування та мобілізація.

Нагадаємо, 18 грудня в ЗМІ повідомили, що в Києва та партнерів немає бачення перемоги у війні. Журналісти розповіли, що деякі "найпалкіші західні прихильники" України виступають за заморозку конфлікту й оголошення перемоги.