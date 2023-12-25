Бил кочергой мужчину: в РФ "вагнеровец", осужденный за убийство, читал детям "лекцию" (фото)

Администрация школы удалила запись, в которой хвасталась о визите экс-вагнеровца-убийцы. Однако сохранились фотографии, где он находится в классе среди детей с особенностями развития.

В российскую школу-интернат пригласили экс-вагнеровца, который вернулся с войны в Украине. Мужчина, осужденный за убийство с использованием сковородки, свободно общался с детьми, рассказывал о своих "подвигах" и даже фотографировался. После того, как в соцсетях напомнили, кто он на самом деле, администрация заведения решила скрыть этот визит. О встрече убийцы и российских детей рассказали в Telegram-канале Astra.

В заметке Astra указали, что встреча состоялась ориентировочно 20 декабря 2023 года. Именно в тот день фотоотчет опубликовала администрация Ульяновской школы интерната №88 "Улыбка", в котором находятся дети с особенностями развития. На фотографиях — экс-наемник ЧВК "Вагнер" Алаберди Каражаев.

Алаберди Каражаев во время визита в школу-интернат в РФ Фото: Astra

Каражаева пригласили на специальный урок "Герой нашего времени". Во время урока "герой" показал награды, полученные на российско-украинской войне. После урока воспитатели выстроили детей в две шеренги рядом с мужчиной и сделали памятное фото.

Алаберди Каражаев и работница школы-интерната Фото: Astra Алаберди Каражаев делает совместное фото с детьми Фото: Astra

Между тем журналисты напомнили, что Каражаев в 2016 году получил девять лет тюрьмы за убийство сожителя тещи. В качестве орудия убийства использовал сковородку и кочергу. Нанес человеку около 16 ударов по голове, — говорится в статье, которую авторы Astra нашли в сети.

Информация о деле экс-вагнеровца Каражаева Фото: Astra

Россиянин находился в тюрьме, но пошел добровольцем на войну в Украину — попал в первую волну "вагнеровцев", которых нанял ныне покойный владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Период службы вояки — с сентября 2022 года по март 2023 года. После этого контракт закончился и президент РФ Владимир Путина отменил приговор для убийцы, говорится в заметке журналистов. Также они отметили, что после огласки в сети администрация интерната удалила сообщение, в котором хвасталась о визите Каражаева.

Сообщение в запрещенной соцсети о визите экс-вагнеровца Фото: Astra

Война РФ — детали

Отметим, летом и осенью 2022 года владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал набирать на войну в Украине заключенных из российских колоний. При этом он уверял, что через полгода службы, если они выживут, то с них снимут судимость и отпустят на свободу.

Российские заключенные заинтересовались предложением Пригожина и заключили контракты на службу в ЧВК, сообщали медиа. После этого вагнеровские командиры бросали их на "мясные штурмы" на позиции ВСУ на разных участках фронта. Особенно большое количество экс-зеков было на Бахмутском участке фронта: согласно предварительным оценкам, там погибло около 20 тыс. бывших заключенных.

После возвращения вагнеровцев с войны Путин действительно начал подписывать указы, согласно которым с заключенных снимали судимость. Таким образом на свободе оказались убийцы, насильники и людоеды, которые вернулись в населенные пункты, где когда-то совершали преступления.

Напоминаем, в РФ уверяют, что не будут проводить мобилизацию в ряды ВС РФ. Эксперты предполагают, что Кремль опасается объявлять призыв, чтобы не нарушить планы Путина на переизбрание весной 2024 года.