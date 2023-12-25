Далеко облетают Крынки: ISW объяснил, как изменится поведение ВС РФ после потери Су-34

После сбития российских истребителей ВСУ получили возможность свободнее вести себя и в тылу на Херсонщине, и на передней линии в Крынках.

Российское командование оперативно отреагировало на потери трех истребителей Су-34, сбитых на левобережье Херсонщины 22 декабря. В частности, прекратили запускать управляемые авиабомбы (КАБы) для ударов по позициям ВСУ на плацдарме в Крынках. Как Силы обороны могут использовать сложившуюся ситуацию, рассказали аналитики Института изучения войны в отчете, опубликованном 25 декабря.

Аналитики ссылаются на представителя Воздушных сил Юрия Игната, который сообщил о затишье в использовании российской авиации на южном отрезке фронта. По его словам, на сегодня противник выполняет преимущественно разведывательные полеты, чтобы выяснить, каким оружием сбили Су-34.

В отчете указали, что самолеты ВС РФ подлетали к левобережному плацдарму ВСУ на расстояние 50-70 км и запускали КАБы. Авиабомбы начали активно использовать после того, как Силы обороны выбили российскую дальнобойную артиллерию. Однако теперь украинские позиции, например, в Крынках, уже не находятся ни под ударом артиллерии, ни под ударами авиабомб. Подобная ситуация приводит к двум последствиям, перечисленным ISW:

украинские войска получили возможность активнее действовать в тылу на западе Херсонской области;

ВСУ могут прочнее закрепиться на левом берегу и начать проводить там новые операции.

Юрий Игнат также заявил, что новое украинское оружие может доставать самолеты ВС РФ не только на левобережье, но и на других отрезках фронта, напомнили аналитики. Также процитировали слова представителя Сухопутных войск Владимира Фитьо. По его словам, оккупанты уменьшили использование авиации еще и на Бахмутском и Купянском направлениях. Однако продолжается активное использование беспилотников, отметил офицер.

Бои под Крынками — детали

Отметим, бойцы ВСУ 24 и 25 декабря действительно сообщили об отсутствии авиаударов ВС РФ на плацдарме под Крынками — об этом написали в Telegram-канале 46 ОАЭМБР ВСУ.

Сообщение бойцов ВСУ об отсутствии авиударов 24 декабря Фото: Скриншот Сообщение бойцов ВСУ о событиях 25 декабря Фото: Скриншот

Между тем военный обозреватель объяснил, что российское командование собрало 64-тысячное войско на левобережье Херсонщины, чтобы не дать ВСУ расширить плацдарм под Крынками. При этом ВС РФ, имея такие ресурсы, не достигли никакого успеха, хотя и нарастили группировку еще на 20 тыс. человек.

При этом враг несет настолько существенные потери, что об этом начали говорить и российские граждане. Например, мать одного из военных ВС РФ записала видео, в котором рассказала о гибели целой роты солдат. В другом видео говорится о бунтах и неповиновении командирам: в таких случаях военных бросают в ямы в обнаженном состоянии.

Напоминаем, 25 декабря военный эксперт оценил, могут ли Силы обороны отступить с позиций под Авдеевкой. Другой эксперт заявил, что вскоре может начаться оборонительная операция по защите Часового Яра на юго-западе от Бахмута.