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Военный Фокус Российско-украинская война

Подарки от Нацгвардии Украины: ВС РФ потеряли за неделю 172 единицы техники (видео)

Дмитрий Лутович
Фото: Генштаб ВСУ | Иллюстративное фото

Украинские защитники успешно вели контрбатарейную борьбу, уничтожив за неделю 40 артиллерийских систем противника, 4 склада с боеприпасами и склады БК.

Украинские защитники в канун Рождества и новогодних праздников приготовили своеобразный подарок в виде уничтоженной вражеской техники. Нацгвардейцы подбили десятки единиц различной бронетехники, а также артиллерийских систем противника. Об этом 25 декабря сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

В своей публикации министр обнародовал кадры боевой работы украинских операторов БПЛА из бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

"Рождественский подарок от нацгвардейцев: уничтожение врага на восточном и южном направлениях. Наши несокрушимые защитники выполняют боевые задачи и уничтожают захватчиков в режиме 24/7", — написал министр в Telegram.

Потери Вооруженных сил РФ за прошлую неделю составили:

  • 21 танк;
  • 6 БТР;
  • 10 БМД;
  • 47 боевых бронированных машин;
  • 41 единицу автомобильной техники;
  • 40 гаубиц;
  • одна РСЗО;
  • один ЗРК;
  • 5 минометов;
  • 4 склада с боеприпасами;
  • 3 системы видеонаблюдения.
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Также Клименко отметил боевую работу украинских бойцов, которые точно и эффективно вели контрбатарейную борьбу, в результате чего противник потерял десятки артсистем и 34 блиндажа. И хотя министр не уточнил, с помощью каких средств Силы обороны нанесли противнику огневое поражение, на видео можно увидеть уничтожение техники россиян барражирующими боеприпасами. Таким образом в течение минувшей недели нацгвардейцы сократили численность вражеской техники в Украине на 172 единицы.

Ранее сообщалось, что по мнению западных экспертов, шведская 155-мм колесная самоходная гаубица Archer показала высокую эффективность на поле боя, произведя своего рода революцию в контрбатарейной борьбе. В связи с этим американские специалисты разработают новую стратегию, которая будет учитывать потребности артиллерии.