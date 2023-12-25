Подарки от Нацгвардии Украины: ВС РФ потеряли за неделю 172 единицы техники (видео)

Украинские защитники успешно вели контрбатарейную борьбу, уничтожив за неделю 40 артиллерийских систем противника, 4 склада с боеприпасами и склады БК.

Украинские защитники в канун Рождества и новогодних праздников приготовили своеобразный подарок в виде уничтоженной вражеской техники. Нацгвардейцы подбили десятки единиц различной бронетехники, а также артиллерийских систем противника. Об этом 25 декабря сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

В своей публикации министр обнародовал кадры боевой работы украинских операторов БПЛА из бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

"Рождественский подарок от нацгвардейцев: уничтожение врага на восточном и южном направлениях. Наши несокрушимые защитники выполняют боевые задачи и уничтожают захватчиков в режиме 24/7", — написал министр в Telegram.

Потери Вооруженных сил РФ за прошлую неделю составили:

21 танк;

6 БТР;

10 БМД;

47 боевых бронированных машин;

41 единицу автомобильной техники;

40 гаубиц;

одна РСЗО;

один ЗРК;

5 минометов;

4 склада с боеприпасами;

3 системы видеонаблюдения.

Также Клименко отметил боевую работу украинских бойцов, которые точно и эффективно вели контрбатарейную борьбу, в результате чего противник потерял десятки артсистем и 34 блиндажа. И хотя министр не уточнил, с помощью каких средств Силы обороны нанесли противнику огневое поражение, на видео можно увидеть уничтожение техники россиян барражирующими боеприпасами. Таким образом в течение минувшей недели нацгвардейцы сократили численность вражеской техники в Украине на 172 единицы.

Ранее сообщалось, что по мнению западных экспертов, шведская 155-мм колесная самоходная гаубица Archer показала высокую эффективность на поле боя, произведя своего рода революцию в контрбатарейной борьбе. В связи с этим американские специалисты разработают новую стратегию, которая будет учитывать потребности артиллерии.