Постоянно атакуют: россияне готовятся к подрыву Крымского моста, — военный эксперт

По словам Ивана Киричевского, после того, как ВСУ попытались взять контроль над железной дорогой, которая идет из Мелитополя на Токмак, оккупанты решили построить параллельную железную дорогу.

Российские оккупанты планируют построить железную дорогу вдоль побережья Азовского моря, так как осознают, что Крымский мост может быть уничтожен. Об этом сообщил военный эксперт Иван Киричевский в эфире EspresoTV.

По его словам, этот маршрут будет параллельным существующей железной дороге, которая проходит через Мелитополь. Россияне планируют построить альтернативный маршрут для снабжения своих войск на полуострове.

"Наши военные пытались взять под контроль железную дорогу, которая идет из Мелитополя на Токмак и дальше на Пологи. Россияне хотят построить параллельную этой железную дорогу. Однако, когда российские пропагандисты обосновывают этот проект, они прям жалуются о том, что наши ДРГ очень активно работали и работают по железнодорожному пути", — отметил Киричевский.

По словам Киричевского, строительство новой железной дороги будет непростой задачей. Российские пропагандисты уже жалуются на то, что украинские диверсионно-разведывательные группы регулярно атакуют существующую железную дорогу.

"С другой стороны, это показатель того, что Россия понимает вероятную гибель Крымского моста и пытается готовиться к альтернативным вариантам снабжения своих войск," — пояснил эксперт.

Напомним, 15 декабря Президент России Владимир Путин заявил, что Крымский мост планировали построить еще при царе Николае II и при бывшем лидере Советского Союза Иосифе Сталине.

Напомним также, что военный аналитик Петр Черник рассказал Фокусу, как уничтожить Крымский мост. По его словам, 3–4 ракеты вражеская ПВО, возможно, пропустит. Однако, если на Крымский мост полетит 50–70 ракет, тогда большую часть из них собьют.