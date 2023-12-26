Мог перевозить Shahed: ВСУ нанесли удар по БДК "Новочеркасск" в Крыму, подробности (фото, видео)

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук подтвердил проведение спецоперации. Генерал-лейтенант посоветовал россиянам "надевать штаны и по-домашнему уезжать из Крыма". Местные паблики утверждают, что в результате удара по БДК зафиксированы потери среди российских войск.

В ночь на 26 декабря во временно оккупированном Крыму прозвучали громкие взрывы, что в результате привело к повреждению еще одного корабля Черноморского флота РФ. Фокус собрал все, что об этом известно.

Произошло это в городе Феодосия, где посреди ночи крымчане могли услышать громкие взрывы. Незадолго до этого российские СМИ начали писать о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту пришлось перекрыть.

В Telegram-канале "Крымский ветер" сообщили, что взрыв произошел в 2:31 по киевскому времени и вероятнее всего привел к глобальным последствиям.

"В Феодосии в 03.31 раздался громкий взрыв и теперь в порту что-то горит, сообщают наши подписчики И детонация продолжается. Говорят, в какой-то корабль попали", — говорится в сообщении.

Более того, по данным админов Telegram-канала, поврежденный корабль привез из Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed, которые планировалось потом использовать для террора мирных городов Украины.

На территории Крымского полуострова был уничтожен еще один корабль российских оккупантов Фото: Крымский ветер

"Насчет "шахедов", которые, предположительно, привез БДК "Новочеркасск": через Босфор он пройти не мог в соответствии с Конвенцией Монтре, но мог их привезти из Новороссийска. Либо на корабле были какие-то другие боеприпасы", — говорится в сообщении.

Также по предварительным данным в результате инцидента десятки человек погибли, а еще неизвестное количество получили серьезные ранения. Автомобили скорой помощи, пишет "Крымский ветер", постоянно ездят туда и обратно.

Взрывы в Крыму: уничтожение корабля ЧФ РФ

Украинским защитникам удалось уничтожить большой десантный корабль "Новочеркасск", что по потерям может быть равноценно крейсеру "Москва". Об этом в своем Telegram-канале написал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

По его словам, с каждым днем у россиян уменьшается Черноморский флот, и это не может не радовать.

"На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск". Спасибо пилотам Воздушных Сил и всем причастным за филигранную работу!" — говорится в сообщении.

Отдельно Николай Олещук посоветовал войскам противника надеть штаны и "по-домашнему" уехать из временно оккупированного Крымского полуострова, пока не стало слишком поздно.

Командование Воздушных сил также предполагает, что БДК "Новочеркасск" мог перевозить ударные дроны-камикадзе Shahed.

Какое вооружение использовалось для выполнения этой задачи — на момент публикации материала неизвестно.

Взрывы в Крыму: реакция "властей"

Глава оккупационной администрации Сергей Аксенов посреди ночи отреагировал на инцидент, что может говорить об его серьезности. По данным "политика", была якобы проведена вражеская атака в районе Феодосия и пришлось оцепит территорию порта.

"На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", — говорится в сообщении.

На территории Крымского полуострова был уничтожен еще один корабль российских оккупантов Фото: Скриншот

Больше подробностей на этот счет от него не прозвучало. Про повреждение корабля он промолчал.

Напомним, 25 декабря у Владимира Зеленского рассказали, как ВСУ частично вытеснили ВС РФ из Черного моря. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Украина продолжает эффективное сопротивление. Военные удерживают линию фронта и контратакуют на разных направлениях.

21 декабря сообщалось, что у ВСУ есть дроны для установки мин, которые заставили флот РФ уйти из Севастополя. По данным журналистов, в 2023 году украинские защитники провели десятки операций с использованием морских дронов — и отодвинули флот РФ от украинских берегов на более чем 200 морских миль.