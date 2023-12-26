13 дронов-камикадзе и БДК "Новочеркасск": в ВСУ рассказали о результатах ночной боевой работы

По данным командования, противник запустил с двух направлений по мирным городам Украины 19 дронов-камикадзе и большую часть удалось перехватить. Также у ВС РФ большие потери в Крыму.

Российские оккупанты атаковали мирные города Украины при помощи дронов-камикадзе иранского происхождения "Shahed-136/131", однако большую часть из них удалось уничтожить. Об этом говорится в сводке Воздушных сил ВСУ в Telegram-канале.

По данным командования, первые запущенные воздушные цели противника были зафиксированы в 18:30 25 декабря и длилась атака до 3 часов ночи понедельника.

ВС РФ запустили ударные дроны с юго-восточного направления — Балаклава в Крыму и Приморско-Ахтарск на территории России. Всего объектов в небе было 19, по данным Воздушных сил.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.

ВСУ удалось уничтожить большую часть дронов-камикадзе, которые были запущены по Украине Фото: Воздушные силы ВСУ

По данным главы Николаевской областной военной администрации, в пределах региона удалось уничтожить 4 дрона-камикадзе. Также противник попал по одному из промышленных предприятий, в результате чего было повреждено складское помещение. Информации о пострадавших не поступало.

В Херсонской области, рассказал глава ОВА Александр Прокудин, противник осуществил 74 обстрела при помощи различного вооружения. По областному центру запущено 32 снаряда, в результате чего пострадали жилые кварталы населенных пунктов региона. Также зафиксированы повреждения на одном из объектов критической инфраструктуры. Один человек получил ранения.

Помимо дронов-камикадзе украинские защитники смогли уничтожить еще объекты на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Речь идет про большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск".

"Около 02.30 26 декабря тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в районе Феодосии. Результат — "на лицо", — продолжили в Воздушных силах.

Напомним, 26 декабря сообщалось, что ВСУ нанесли удар по БДК "Новочеркасск" в Крыму, который мог перевозить дроны-камикадзе Shahed. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук подтвердил проведение спецоперации. Генерал-лейтенант посоветовал россиянам "надевать штаны и по-домашнему уезжать из полуострова", пока не стало слишком поздно.