Важнейший шаг: Воздушные силы США в 2024 году выберут преемника истребителя F-22

Армия может подписать контракт, который позволить пустить в серию самолеты 6 поколения уже к концу десятилетия. Вероятнее всего, Lockheed Martin будет конкурировать за сделку с Boeing.

Воздушные силы США должны выбрать преемника истребителя 5 поколения F-22 Raptor новейшим самолетом следующего поколения. Об этом сообщает Defense News.

В рамках программы Air Dominance в следующем году планируется подписать контракт на боевую платформу 6 поколения. Ожидается, что после выбора истребителя NGAD, до конца десятилетия начнется его серийное производство. Воздушные силы хотят, чтобы самолет NGAD был семейством систем с элементами пилотируемых и беспилотных аппаратов, а также расширенные сенсорные возможности, спутниковые системы и самолеты.

Из-за отказа Northrop Grumman участвовать в гонке за контракт на истребитель следующего поколения, вероятно, основная конкуренция будет между Lockheed Martin и Boeing. Однако генеральный директор Кэти Уорден заявила, что компания все еще может сделать ставку на версию истребителя NGAD для Военно-морских сил под названием F/A-XX.

На следующий год Воздушные силы запросили 585 млн долларов на новый двигатель NGAP. Он будет иметь элементы композитных материалов, которые могут выдерживать высокие температуры для турбин и другие современные элементы.

Сейчас в Воздушных силах США есть два основных истребителя 5 поколения F-35 и F-22. Они имеют различные версии и модернизации.

Напомним, 13 июля эксперты рассказали, на что будет способен истребитель 6 поколения NGAD.

13 декабря СМИ писали, почему в США хотят "отправить на свалку" F-22 Raptor.