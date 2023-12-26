Первые украинские пилоты завершили обучение на F-16 в Великобритании: что известно

По информации пресс-службы британского правительства, Королевство продолжит оказывать поддержку украинским пилотам и наземному персоналу в 2024 году.

Первые шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Королевских ВВС Великобритании и сейчас учатся управлению истребителями F-16 в Дании. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Еще десять украинских пилотов-стажеров приняли участие в языковой подготовке и остались в Великобритании, чтобы продолжить практическую базовую летную подготовку, а также освоить такие важные навыки, как авиационная медицина и обучение работе с центрифугами.

"Я горжусь поддержкой, которую Королевские ВВС оказывают следующему поколению украинских боевых пилотов и наземных экипажей, которые будут первой линией обороны в защите неба Украины", — подчеркнул в заявлении министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Кроме того, подготовку по английскому языку, ориентированную на инженерные специальности, проходят десятки украинских авиационных техников.

В целом британская программа направлена на обучение украинских пилотов навыкам, необходимым для перехода к следующему этапу подготовки на западных истребителях, что приближает их к полетам по стандартам НАТО.

"Пилоты проходят практические занятия на самолетах Grob Tutor. Они изучают общие процедуры управления, пилотирование по приборам, навигацию на среднем и низком уровнях, а также полеты в строю", — информирует пресс-служба.

После завершения обучения в ВВС Великобритании пилоты пройдут обучение в другой европейской стране по программе повышения летной подготовки под контролем Дании, Нидерландов и США, которые возглавляют Коалицию возможностей ВВС.

Также Великобритания продолжит оказывать поддержку украинским пилотам и наземному персоналу в 2024 году.

Великобритания и украинское ПВО

В августе 2023 года ВВС Великобритании начали обучение шести опытных украинских боевых летчиков-истребителей в рамках вклада страны в международную коалицию, которая работает над укреплением воздушного пространства Украины. Кроме того, Британия предоставила Украине сотни ракет и боеприпасов, а также радары и системы вооружения.

"Хотя Украина была очень уязвима для атак российских самолетов, беспилотников и ракет в первые месяцы вторжения, при поддержке Великобритании и союзников ее Вооруженные силы теперь способны перехватывать и уничтожать подавляющее большинство приближающихся боеприпасов, защищая их гражданское население и жизненно важную инфраструктуру", — отмечено в пресс-релизе.

Пилоты-стажеры присоединятся к более чем 53 000 украинцев, прошедших обучение в Великобритании с тех пор, как Россия вторглась в Крым в 2014 году. В ноябре было заявлено, что Великобритания намерена обучить еще 10 000 украинских новобранцев в первой половине 2024 года.

"Украина высоко ценит обучение пилотов, которое Великобритания и другие партнеры предоставляют, чтобы помочь нам подготовиться к эксплуатации F-16 в Украине. Это быстрая и эффективная программа по оснащению украинских пилотов навыками, необходимыми им в войне против России", — приводит пресс-служба слова министра обороны Украины Рустема Умерова.

Помимо предоставления широкого спектра программ обучения, Великобритания продолжает поддерживать Украину. В рамках военной помощи Британия предоставила Вооруженным силам Украины ракеты большой дальности, основные боевые танки и материально-техническую поддержку на сумму 4,6 миллиарда фунтов стерлингов.

Напомним, 18 декабря представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что истребители F-16, которые Украине должны предоставить партнеры, не помогут сбивать баллистические ракеты. Однако это не означает, что они не будут полезными для Вооруженных сил.

Ранее, 13 декабря командир экипажа вертолета Ми-8 с позывным "Гуцул" заявил, что F-16 способны изменить баланс сил в воздухе и повлиять на ход войны в Украине. Он отметил, что благодаря этим истребителям украинская авиация будет в большей безопасности.