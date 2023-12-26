"Война не закончилась": в Киеве начали устанавливать блокпосты на дорогах, детали (фото)

По словам главы КГВА Сергея Попко, речь идет об учениях по безопасности, которые должны будут продлиться до 28 декабря. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность для столицы и ее жителей.

На территории Киева проводятся учения по безопасности, которые предусматривают развертывание временных блокпостов в разных районах города. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА) 26 декабря.

В условиях войны, как говорит начальник КГВА Сергей Попко, защита и безопасность столицы и ее жителей является очень важным заданием. Соответственно, необходимо регулярно повышать уровень навыков, взаимодействия и боеспособности тех структур, которые обеспечивают оборону Киева.

"Поэтому, Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить учения в разных районах столицы с 25-го по 28-е декабря", — говорится в сообщении.

В Киеве начали устанавливать временные блокпосты Фото: КГВА

Этот вид учений предусматривает открытие временных блокпостов, установление ограничительных знаков и элементов инженерных заграждений. Также происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, а также определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

В КГВА добавили, что у обучения есть основная задача и заключается она в том, чтобы совершенствовать систему управления, организации, а также эффективного взаимодействия, чтобы обеспечить общественную безопасность в случае обострения ситуации. Также будут приниматься определенные меры по защите гражданского населения.

"Война не закончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если Киев с каждый месяцем становится все более безопасным — то это заслуга всех структур, сил и ведомств, которые ежедневно работают для вашей защиты! Такие тренировки нужно проводить системно, а по результатам штатного анализа, после тренировок, выявлять недостатки, исправить ошибки", — заявил Сергей Попко.

Несколькими днями ранее топ-офицер ВСУ заявил, что в городах якобы появятся блокпосты для выдачи повесток. Назарий Кишак пообещал, что военные сами "возьмутся за мобилизацию", и постараются, чтобы повестки получили "мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры и все, кто попадутся".